Zweitligist Wels verliert Hauptsponsor!

Die Oberösterreicher verlieren ihren Hauptsponsor und Namensgeber. Die sportliche und wirtschaftliche Ausrichtung soll unverändert bleiben.

Zweitligist Wels verliert Hauptsponsor! Foto: © GEPA
Der FC HOGO Hertha Wels verliert seinen Hauptsponsor!

Darüber informiert der Aufsteiger in der ADMIRAL 2. Liga am Donnerstag. Die HOGO-Unternehmensgruppe werde ihren im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim Klub demnach beenden.

Aufsichtsratsvorsitzender Roland Golger und der stellvertretende Vorsitzende Stephan Holzleitner (die beide als Geschäftsführer der HOGO-Unternehmensgruppe agieren) werden ihre Funktionen beim Zweitligisten mit 31. Dezember 2025 zurücklegen.

Die verantwortlichen Gremien würden die Nachbesetzung und Übergabe vorbereiten, die sportliche und wirtschaftliche Ausrichtung des Klubs bleibe unverändert, heißt es in einer Presseaussendung.

