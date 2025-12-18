NEWS

Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Bereits im Sommer sollen die Grazer am 19-Jährigen interessiert gewesen sein.

Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Donnerstag verkündete der SK Sturm Graz die Verpflichtung von Gizo Mamageishvili.

Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm >>>

Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Rückkehrer Jusuf Gazibegovic die zweite Winter-Verpflichtung der Grazer. Wie der "Kurier" berichtet, könnte noch ein weiterer Neuzugang dazukommen.

Demnach sind die Steirer an Aldin Jakupovic dran. Der 19-jährige Stürmer läuft für NK Bravo in der ersten slowenischen Liga auf und schießt durchschnittlich alle 141 Minuten ein Tor. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Laut "Kurier" wollte Sturm das Talent bereits im Sommer verpflichten.

Doch Jakupovic blieb in seiner Heimat, wechselte aus der Jugend von Olimpija Ljubljana zu Bravo und brillierte unter anderem Ende September mit einem Fallrückziehertor. Wenige Tage später debütierte der Angreifer für Sloweniens U21-Nationalteam.

Mehr zum Thema

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Bundesliga
48
Sturm-Neuzugang: Medizincheck bereits absolviert?

Sturm-Neuzugang: Medizincheck bereits absolviert?

Bundesliga
86
Auf Gloukh-Niveau: Wolfsburg hat Kaufoption für Salzburgs Daghim

Auf Gloukh-Niveau: Wolfsburg hat Kaufoption für Salzburgs Daghim

Bundesliga
16
Kein meisterliches Zeugnis für Sturm Graz?

Kein meisterliches Zeugnis für Sturm Graz?

Bundesliga
1
Ist Werner bald raus? Austria-Anteile möglicherweise vor Verkauf

Ist Werner bald raus? Austria-Anteile möglicherweise vor Verkauf

Bundesliga
9
Bericht: Diese zwei Trainer sind kein Thema beim SK Rapid

Bericht: Diese zwei Trainer sind kein Thema beim SK Rapid

Bundesliga
56
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt Ljubljana