Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Am Donnerstag verkündete der SK Sturm Graz die Verpflichtung von Gizo Mamageishvili.

Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Rückkehrer Jusuf Gazibegovic die zweite Winter-Verpflichtung der Grazer. Wie der "Kurier" berichtet, könnte noch ein weiterer Neuzugang dazukommen.

Demnach sind die Steirer an Aldin Jakupovic dran. Der 19-jährige Stürmer läuft für NK Bravo in der ersten slowenischen Liga auf und schießt durchschnittlich alle 141 Minuten ein Tor. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Laut "Kurier" wollte Sturm das Talent bereits im Sommer verpflichten.

Doch Jakupovic blieb in seiner Heimat, wechselte aus der Jugend von Olimpija Ljubljana zu Bravo und brillierte unter anderem Ende September mit einem Fallrückziehertor. Wenige Tage später debütierte der Angreifer für Sloweniens U21-Nationalteam.