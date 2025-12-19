NEWS

Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Der Österreicher äußert sich im Interview mit LAOLA1 auch zur Vertragsthematik von Xaver Schlager.

Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald Foto: © GETTY
Florian Gabriel
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was bringt die Zukunft für Xaver Schlager?

Weil der Vertrag des Oberösterreichers bei RB Leipzig mit Saisonende ausläuft, gibt es aktuell viele Fragezeichen.

Der Status-Quo ist: Leipzig würde gerne verlängern, Schlager selbst hält sich bedeckt und aus Italien gibt es Gerüchte über ein mögliches Interesse von Juventus Turin.

Das sagt Nicolas Seiwald

Im Interview mit LAOLA1 hat sich nun Teamkollege Nicolas Seiwald zur Vertragsthematik geäußert: "Also da ist der Xaver ein bisschen wie ein geheimes Buch. Er spricht da auch nicht gerne drüber und lässt sich da auch nichts anmerken. Er gibt aber weiter Vollgas. Der Xaver ist eben der Xaver."

Eine Entscheidung ist also noch nicht in Sicht, wird sich aber demnächst anbahnen. Denn ab 1.1.2026 kann Schlager mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Transfer verhandeln.

Das gesamte Interview mit Seiwald über seine Entwicklung, das Österreicher-Trio bei RB, Ex-Klub Salzburg und die anstehende WM lest ihr hier >>>

Alle bisherigen Trainer von RB Leipzig

Tino Vogel
Thomas Oral

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
8
Bahnt sich Zukunftsentscheidung um Ex-Austria-Kicker Martel an?

Bahnt sich Zukunftsentscheidung um Ex-Austria-Kicker Martel an?

Deutsche Bundesliga
3
Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Deutsche Bundesliga
3
Schalke-Sportvorstand mit Klartext zur Muslic-Zukunft

Schalke-Sportvorstand mit Klartext zur Muslic-Zukunft

International
Pal Dardai verlässt Hertha BSC

Pal Dardai verlässt Hertha BSC

International
Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

2. Liga
4
Höjlund glänzt: Napoli mit Sieg über Milan im Supercoppa-Finale

Höjlund glänzt: Napoli mit Sieg über Milan im Supercoppa-Finale

International
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Vertrag Xaver Schlager Nicolas Seiwald RB Leipzig Florian Gabriel