Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Was bringt die Zukunft für Xaver Schlager?

Weil der Vertrag des Oberösterreichers bei RB Leipzig mit Saisonende ausläuft, gibt es aktuell viele Fragezeichen.

Der Status-Quo ist: Leipzig würde gerne verlängern, Schlager selbst hält sich bedeckt und aus Italien gibt es Gerüchte über ein mögliches Interesse von Juventus Turin.

Das sagt Nicolas Seiwald

Im Interview mit LAOLA1 hat sich nun Teamkollege Nicolas Seiwald zur Vertragsthematik geäußert: "Also da ist der Xaver ein bisschen wie ein geheimes Buch. Er spricht da auch nicht gerne drüber und lässt sich da auch nichts anmerken. Er gibt aber weiter Vollgas. Der Xaver ist eben der Xaver."

Eine Entscheidung ist also noch nicht in Sicht, wird sich aber demnächst anbahnen. Denn ab 1.1.2026 kann Schlager mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Transfer verhandeln.

