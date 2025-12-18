NEWS

Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Der amtierende Meister gibt die Verpflichtung eines Offensivspielers bekannt. Der 22-Jährige wurde erst kürzlich Meister und war bei seinem Klub Kapitän.

Der SK Sturm verpflichtet Gizo Mamageishvili!

Das geben die Grazer am Donnerstag bekannt. Der 22-jährige Georgier kommt vom georgischen Meister Iberia 1999, dort war er Kapitän und erzielte in der abgelaufenen Saison sechs Tore und zehn Assists in 34 Ligaspielen.

Mamageishvili - der im offensiven Mittelfeld beheimatet ist - durchlief alle U-Nationalteams seines Landes. In Graz unterschreibt er einen langfristigen Vertrag, über die genaue Dauer macht der Klub keine Angaben.

"Wird weitere Facette hinzufügen"

"Gizo Mamageishvili ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der eine sehr gute Technik besitzt, bereits in jungen Jahren als Führungsspieler und Kapitän vorangegangen ist und über die richtige Mentalität verfügt. Er wird mit Trainingsstart im Jänner zur Mannschaft stoßen, kommt mit dem Selbstvertrauen des soeben gewonnenen Meistertitels nach Graz und wird unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügen", wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.

"Ich freue mich sehr, für einen österreichischen Topklub wie den SK Sturm zu unterschreiben. Keine Frage, Sturm war mir alleine schon durch Otar Kiteishvili ein Begriff, ich habe ihn natürlich sofort kontaktiert, als ich vom Interesse erfahren habe – er konnte mir nur Positives berichten. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen, im Jänner gemeinsam in die Vorbereitung zu starten und hart dafür zu arbeiten, erfolgreich zu sein", sagt Mamageishvili.

