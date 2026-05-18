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SW Bregenz entlässt Trainer Heraf

Nach dem Klassenerhalt durch den Nicht-Aufstieg von Horn wollen sich die Vorarlberger für die neue Saison neu aufstellen.

SW Bregenz entlässt Trainer Heraf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Andreas Heraf ist nicht mehr Trainer von SW Bregenz.

Wie die Vorarlberger mitteilen, hat man sich nach einem "ehrlichen und konstruktiven Gespräch" zwischen Obmann Thomas Fricke und Andreas Heraf dazu entschieden, den Coach mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.

Für die neue Saison braucht es "einen sportlichen Neustart"

Der 58-Jährige hat die Bregenzer Mitte Oktober übernommen. Da Regionalligist SV Horn den Aufstieg verpasst hat, bleibt Schwarz-Weiß trotz Rang 15 in der Endabrechnung in LigaZwa.

"Trotz aller Bemühungen auf einen erhofften Turnaround, konnte die gewünschte sportliche Wende leider nicht erreicht werden. Deshalb hat der Verein die Entscheidung getroffen, dass es für die neue Saison einen sportlichen Neustart braucht", wird der Vorstand in einer Aussendung zitiert.

In 21 Spielen unter Heraf hat Bregenz nur drei Spiele gewonnen, fünf Unentschieden geholt und 13 Mal verloren.

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