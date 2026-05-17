Wacker Innsbruck fixiert Aufstieg in LigaZwa

Der FC Wacker Innsbruck ist zurück im Profifußball.

Der Tiroler Traditionsverein feiert in der 29. Runde der Regionalliga West einen klaren 5:1-Auswärtssieg beim SC Schwaz und fixiert damit den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Die Innsbrucker sind die einzige Mannschaft aus der Regionalliga West, die eine Lizenz für die 2. Liga beantragt hat. Somit reicht einer der ersten beiden Plätze für den Aufstieg und diesen hat Wacker nun fünf Spieltage vor Schluss fix.

Die Tiroler kehren damit vier Jahre nach dem Zulassungsentzug in der 2. Liga und einem Durchmarsch von der fünften Liga zurück in den Profifußball.