NEWS

Wacker Innsbruck fixiert Aufstieg in LigaZwa

Fünf Spieltage vor Schluss sind die Tiroler nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Wacker Innsbruck fixiert Aufstieg in LigaZwa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Wacker Innsbruck ist zurück im Profifußball.

Der Tiroler Traditionsverein feiert in der 29. Runde der Regionalliga West einen klaren 5:1-Auswärtssieg beim SC Schwaz und fixiert damit den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Die Innsbrucker sind die einzige Mannschaft aus der Regionalliga West, die eine Lizenz für die 2. Liga beantragt hat. Somit reicht einer der ersten beiden Plätze für den Aufstieg und diesen hat Wacker nun fünf Spieltage vor Schluss fix.

Die Tiroler kehren damit vier Jahre nach dem Zulassungsentzug in der 2. Liga und einem Durchmarsch von der fünften Liga zurück in den Profifußball.

Mehr zum Thema

KSV-Topscorer könnte in der Bundesliga andocken

KSV-Topscorer könnte in der Bundesliga andocken

Bundesliga
Wechselt Richard Strebinger zu Aufsteiger?

Wechselt Richard Strebinger zu Aufsteiger?

2. Liga
Blau-Weiß steigt ab - "Werden nicht ins Bodenlose fallen"

Blau-Weiß steigt ab - "Werden nicht ins Bodenlose fallen"

Bundesliga
21
Alle Bundesliga-Absteiger der letzten 30 Jahre

Alle Bundesliga-Absteiger der letzten 30 Jahre

Bundesliga
5
LASK-Party: "Heute heißt's saufen!"

LASK-Party: "Heute heißt's saufen!"

Bundesliga
Beichler soll vor dem Aus in Salzburg stehen

Beichler soll vor dem Aus in Salzburg stehen

Bundesliga
Abgang fix! Salzburg und Stürmer-Routinier gehen getrennte Wege

Abgang fix! Salzburg und Stürmer-Routinier gehen getrennte Wege

Bundesliga
15

Kommentare

2. Liga Fußball Regionalliga West FC Wacker Innsbruck SC Schwaz