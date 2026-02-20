2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

Austria Lustenau und die SV Kapfenberg treffen am Freitag in Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vorarlberger liegen mit 31 Zählern auf dem guten vierten Platz und sind nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SKN St. Pölten.

In der Liga konnten die Ländle-Kicker vor der Winterpause zwei Siege in Serie einfahren.

Die Steirer belegen den zwölften Tabellenplatz und halten bei gerade mal 15 Punkten.

