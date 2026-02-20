SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV
Heute 18:00 Uhr
1 1.60
X 3.80
2 5.00
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

Die ADMIRAL 2. Liga ist zurück! Im Ländle empfängt Lustenau die "Falken" aus Kapfenberg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Austria Lustenau und die SV Kapfenberg treffen am Freitag in Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vorarlberger liegen mit 31 Zählern auf dem guten vierten Platz und sind nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SKN St. Pölten.

In der Liga konnten die Ländle-Kicker vor der Winterpause zwei Siege in Serie einfahren.

Die Steirer belegen den zwölften Tabellenplatz und halten bei gerade mal 15 Punkten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

LigaZwa: Alles oder nichts!

LigaZwa: Alles oder nichts!

LAOLA1
Werde Fan-Kommentator 2026!

Werde Fan-Kommentator 2026!

2. Liga
Klagenfurt-Fans boykottieren restliche Zweitliga-Spiele

Klagenfurt-Fans boykottieren restliche Zweitliga-Spiele

2. Liga
4
Medienbericht: Abstieg von Austria Klagenfurt offenbar fix

Medienbericht: Abstieg von Austria Klagenfurt offenbar fix

2. Liga
23
Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

2. Liga
7
Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Deutsche Bundesliga
1
"Sacked in the morning" - Glasner gerät in die Kritik

"Sacked in the morning" - Glasner gerät in die Kritik

Conference League
6

Kommentare

2. Liga Fußball SC Austria Lustenau KSV Kapfenberg