Klagenfurt-Fans boykottieren restliche Zweitliga-Spiele

Die aktive Fanszene von Austria Klagenfurt wird die Spiele der Kampfmannschaft im Frühling nicht besuchen.

Das kündigt das Fandachverband "Wir.Austrianer" in einer Aussendung auf seiner Website an. Die "Barrakudas 1995", die "Schwarze Seele Kärnten" sowie die "Südfront Klagenfurt", werden demnach auf sämtliche Aktivitäten inklusive ihrer Anwesenheit bei Heim- und Auswärtsspielen in Spielen der ADMIRAL 2. Liga verzichten.

Die Entscheidung richte sich nicht gegen die Profimannschaft, sondern soll der Unterstützung des Stammvereins gelten - und nicht der GmbH. Die Ereignisse der letzten Wochen hätten nur eine nebensächliche Rolle gespielte, diverse Vorgänge kenne man schon aus der Vergangenheit.

"Einzig Unterstützenswerte ist der Stammverein"

"Im Laufe der Winterpause und nach unzähligen Gesprächen und Diskussionen kamen wir jedoch zu dem Schluss, dass das einzig Unterstützenswerte in diesem Frühjahr der Stammverein des Sportklub Austria Klagenfurt ist", wird im Statement klargestellt.

Der Stammverein - der wie die GmbH Konkurs ist - sei im Gegensatz zu ihr rettenswert, die Energie wolle man in dieses Unterfangen stecken. "'Wir sind der Verein' darf keine hohle Phrase sein, sondern muss mit Leben gefüllt werden", heißt es dazu.

Statt die Spiele der Profimannschaft zu besuchen, wolle man die Amateurmannschaft in der Kärntner Liga supporten und im Nachwuchs sowie bei den Spielen der Frauenmannschaft organisatorisch unterstützen.