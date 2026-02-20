Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

Im Winter wechselte ein Talent aus der Red-Bull-Schmiede nach Maxglan: Tobias Rohrmoser (19) läuft künftig statt für den FC Liefering im Violett der Salzburger Austria auf.

Beim Kooperationsverein des FC Red Bull Salzburg war Rohrmoser zuvor wohl in Ungnade gefallen. Von Spieltag zwei bis fünf stand er bei den "Jungbullen" stets in der Startelf, kam danach gar nicht mehr zum Zug.

Im Derby außen vor

Ausgerechnet im Derby gegen seinen heutigen Klub setzte der heutige "Bullen"-Cheftrainer Daniel Beichler auf Tim Trummer aus dem Profikader, Rohrmoser fand sich nicht im Kader wieder. Laut "Krone" habe es während des Spiels einen Zwischenfall gegeben.

Im Derby ging die Austria mit zwei Treffern früh in Front, diese Treffer habe Rohrmoser laut Augenzeugen bejubelt, schreibt die "Krone". Das hätten die Lieferinger Verantwortlichen zunächst gar nicht bemerkt, die Aufnahmen der Kameras im Stadion hätten Rohrmosers Freude über die Tore der Austria aber belegt. Danach stand der Youngster nie wieder im Kader der Lieferinger.

Beim Rivalen wurde Rohrmosers Verpflichtung wie folgt erklärt: "Mit dem aktuellen U19-Nationalteamverteidiger Tobias Rohrmoser wechselt das erste Mal ein Spieler direkt aus einer anderen Fußballwelt zur Kampfmannschaft des violetten Traditionsvereins. Es gibt - abseits des sportlichen - gute Gründe, warum wir in diesem Fall einem Salzburger Kicker eine Chance geben, sich bei uns zu beweisen und weiterzuentwickeln. Wir gehen diesen Schritt wohlüberlegt."