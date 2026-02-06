NEWS

Konkursverfahren! Zweitligist Austria Klagenfurt vor dem Aus

Die Kärntner stehen nach turbulenten Wochen und Monaten vor dem finanziellen Ende.

Konkursverfahren! Zweitligist Austria Klagenfurt vor dem Aus Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Über Zweitligist Austria Klagenfurt ist ein Konkursverfahren eröffnet worden.

Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 am Freitag mit. Demnach findet die erste Gläubigerversammlung am 31. März statt.

Die Klagenfurter stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab und liegen derzeit in der 2. Liga an der elften Stelle. Der Klub hatte bereits seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Die Lizenz für das laufende Spieljahr erhielt die Klagenfurter Austria im April des Vorjahres erst in zweiter Instanz, außerdem musste man aufgrund des verspätet eingereichten Konzernabschlusses mit drei Punkten Abzug in die aktuelle Saison starten.

Damit setzt sich eine Tradition in Klagenfurt fort: 2008 ging der FC Kärnten, 2010 Austria Kärnten in Konkurs.

