Geliebte LigaZwa, wir haben dich vermisst! Nach 69 langen Tagen ist die beste Liga der Welt wieder back on track.

Bevor der packende Titel- und Abstiegskampf ins Frühjahr startet, widmen sich Hannes, July und Patrick den fünf wichtigsten Fragen zum Re-Start:

Welche Top-Transfers gab es im Winter?

Wer steigt in die ADMIRAL Bundesliga auf?

Wer muss absteigen?

Was passiert bei Austria Klagenfurt?

Wer wird Torschützenkönig?

Außerdem spricht das Trio über die fünfte Staffel des ADMIRAL LigaZwa Fan-Kommentators. Die Bewerbungsphase ist gestartet - sichere dir die Chance auf einzigartige Erlebnisse und attraktive Preise (ANMELDEN)!

Hier ansehen: