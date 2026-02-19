Zwarakonferenz

Die ADMIRAL 2. Liga erwacht aus dem Winterschlaf. Welche Top-Transfers gab es? Wer steigt auf - und gibt es überhaupt Absteiger?

Geliebte LigaZwa, wir haben dich vermisst! Nach 69 langen Tagen ist die beste Liga der Welt wieder back on track.

Bevor der packende Titel- und Abstiegskampf ins Frühjahr startet, widmen sich Hannes, July und Patrick den fünf wichtigsten Fragen zum Re-Start:

  • Welche Top-Transfers gab es im Winter?

  • Wer steigt in die ADMIRAL Bundesliga auf?

  • Wer muss absteigen?

  • Was passiert bei Austria Klagenfurt?

  • Wer wird Torschützenkönig?

Außerdem spricht das Trio über die fünfte Staffel des ADMIRAL LigaZwa Fan-Kommentators. Die Bewerbungsphase ist gestartet - sichere dir die Chance auf einzigartige Erlebnisse und attraktive Preise (ANMELDEN)!

