Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

In Hütteldorf, Floridsdorf und der Südstadt ist am Freitag nicht an Fußball zu denken. Rapid kämpft um das Bundesligaspiel am Samstag.

Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab Foto: © GEPA
Spielabsagen in der ADMIRAL 2. Liga!

Die Frühjahrsauftakt-Partien am Freitag zwischen Rapid II und Austria Salzburg, Admira und Young Violets sowie FAC und Schwarz-Weiß Bregenz fallen dem Wetter zum Opfer.

In der Bundeshauptstadt samt Umgebung gab es in der Nacht auf Freitag heftigen Schneefall. Die neuen Spieltermine werden von der Liga zeitnah kommuniziert.

Bundesligaspiel von Rapid könnte stattfinden

Am Freitag stehen noch die Spiele zwischen dem First Vienna FC und dem SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>) sowie das Match Austria Lustenau gegen Kapfenberger SV ab (18:00 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>) am Programm. Vor allem die erste Partie dürfte noch wackeln.

Beim SK Rapid wird hingegen um das Spiel der Profis am Samstag gegen den WAC (ab 17:00 im LIVE-Ticker >>>) gekämpft.

"Für das morgige ADMIRAL Bundesligaspiel der grün-weißen Profimannschaft gegen den Wolfsberger AC sind alle verfügbaren Kräfte für die Schneeräumung am Gelände des Allianz Stadions mobilisiert und sollte einer Austragung dieses Spiels unter Einbeziehung der aktuellen Wetterprognose nichts im Wege stehen", heißt es aus Hütteldorf.

Update: Mit der am Samstag angesetzten Partie Sturm II gegen Liefering wurde mittlerweile eine weitere Partie abgesagt >>>

