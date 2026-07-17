"Löwen" künftig ohne Löwe: Nächster Rückschlag für 1860

Nach der verpassten Lizenz und der darauffolgenden Kündigung des Kooperationsvertrages mit Investor Hasan Ismaik folgt nun der nächste Rückschlag für 1860 München.

TSV 1860 München: Der Abstieg eines Traditionsvereins>>>

Der gemeinhin als "die Löwen" bekannte Kult-Klub wird zumindest in der kommenden Saison ohne sein identitätsstiftendes Wappentier auskommen müssen.

Kein Löwe für die "Löwen"

Denn das vertraute, achteckige Wappen mit Löwen dürfen die "Sechzger" in Verbindung mit dem Namen "TSV 1860 München" nicht nutzen. Dies obliegt der "TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA". Und diese befindet sich bekanntermaßen in Händen Ismaiks.

Für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Bayern bedient sich der Klub daher der eigenen Geschichte und wird mit dem historischen Logo der Fußballabteilung auflaufen, welches zwischen 1899 und 1911 genutzt wurde (siehe unten).

Dieses soll, wenn es nach den "Schzgern" geht, aber nur ein Provisorium bleiben. Man will so schnell als möglich zum vertrauten Vereinswappen zurückkehren. Das Nutzungsrecht der Spielbetrebiebs-GmbH Ismaiks läuft noch bis 2031.