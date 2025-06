Bei Austria Klagenfurt erfolgt nach dem Abstieg ein tiefgreifender Umbruch.

Zuletzt wurde bekannt, dass wohl auch Routinier Christopher Wernitznig den Abflug plant (hier nachlesen>>>). Doch auch zugangsseitig tut sich langsam etwas.

Ex-WAC-Spieler im Probetraining

Ein neuer Goalie, als Ersatz für den zu St. Pauli gewechselten Simon Spari, könnte demnächst andocken (alle Infos>>>). Zudem testen die Waidmannsdorfer einen neuen Stürmer. Ex-WAC-Kicker Leo Vielgut wurde zum Probetraining eingeladen, wie die "NÖN" berichten.

Der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim Kremser SC in der Regionalliga Ost und traf dort in 29 Spielen 15 Mal. Die Entscheidung über eine Verpflichtung soll bis Mittwoch fallen.