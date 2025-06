Fix! St. Pauli schnappt sich nächsten Österreicher

Jetzt ist es fix! Simon Spari schafft den Sprung von Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt zum FC St. Pauli in die Deutsche Bundesliga.

Zu den Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Ich bin sehr gespannt auf meine neue Aufgabe in Hamburg. Der Schritt zu einem Verein in die Bundesliga ist natürlich groß, aber ich fühle mich jetzt bereit dafür. Ich glaube, dass ich mich beim FC St. Pauli bestmöglich weiterentwickeln und dabei sicher auch von meinen Kollegen im Tor viel lernen kann", so Spari.

Der 23-Jährige konnte sich in der abgelaufenen Saison erstmals als Stammtorhüter in der ADMIRAL Bundesliga durchsetzen. Jetzt will er es in einer Top-5-Liga versuchen.

"Simon verfügt über gute Reflexe und ist im direkten Duell nur schwer zu überwinden. Sein Passspiel ist sauber, sodass er auch am Spielaufbau teilnehmen kann. Hinzu kommen eine positive Ausstrahlung und der Wille, sich immer zu verbessern", so Cheftrainer Alexander Blessin.

Nach Jannik Robatsch ist es der nächste Transfer von der Austria zum FC St. Pauli. Mit David Nemeth spielt ein weiterer Österreicher beim Klub.