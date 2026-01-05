NEWS

Ausländische Klubs an Hertha-Wels-Torjäger dran

Der Offensivspieler ist einer der Unterschiedsspieler beim LigaZwa-Aufsteiger. Kommt es nun zu einem Abgang?

Ausländische Klubs an Hertha-Wels-Torjäger dran Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit acht Toren und vier Vorlagen ist Albin Gashi die Lebensversicherung des FC Hertha Wels in der ADMIRAL 2. Liga.

Wie LAOLA1 bereits vor Wochen berichtete, hat der 28-Jährige das Interesse von Klubs aus dem In- und Ausland geweckt (Alle Infos >>>).

Nach Informationen des Transfer-Experten Rudy Galetti sollen nun der belgische Zweitligist SK Beveren sowie der griechische Erstligist AE Kifisias den Offensivspieler beobachten.

Gashi selbst steht noch bis Sommer 2026 beim FC Hertha Wels unter Vertrag.

