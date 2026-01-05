NEWS

Schlägt Rapid in der 2. Deutschen Bundesliga zu?

Die Wiener sollen sich mit einem Mann von Dynamo Dresden beschäftigen. Konkurrenz kommt wohl aus Österreich.

Schlägt Rapid in der 2. Deutschen Bundesliga zu? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid überwintert auf Platz sieben in der ADMIRAL Bundesliga. Mit Johannes Hoff Thorup startet ein neuer Cheftrainer mit den Wienern in die Wintervorbereitung. Mit sieben Punkten Abstand ist die Tabellenspitze sogar noch erreichbar.

Verstärkung dürfte es wohl auch auf der Spielerseite geben. Konkret bringt die deutsche "Bild" Rapid mit Dresdens Dominik Kother (25). Der Offensiv-Mann ist beim Tabellenletzten der 2. Deutschen Bundesliga nicht mehr gesetzt. Mit Rapid soll es bereits Gespräche gegeben haben.

Ein weiterer nicht genannter Bundesligist aus Österreich soll im Poker um den ehemaligen U21-Nationalspieler Deutschlands mitmischen. Vertrag hat dieser noch bis 2027. Dynamo soll bereit sein, ihn abzugeben.

Mehr zum Thema

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Bundesliga
10
Ausländische Klubs an Hertha-Wels-Torjäger dran

Ausländische Klubs an Hertha-Wels-Torjäger dran

2. Liga
14-Jähriger von der Austria zu Liverpool

14-Jähriger von der Austria zu Liverpool

Bundesliga
Vertragsauflösung? Yusuf Demir soll Forderung stellen

Vertragsauflösung? Yusuf Demir soll Forderung stellen

International
3
Abgang aus Leipzig? Sportchef Schäfer gibt Update zu Schlager

Abgang aus Leipzig? Sportchef Schäfer gibt Update zu Schlager

Deutsche Bundesliga
5
Medizincheck steht bevor! Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub

Medizincheck steht bevor! Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub

Deutsche Bundesliga
21
BW Linz: Zwei ÖFB-Legionäre im Visier

BW Linz: Zwei ÖFB-Legionäre im Visier

Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Dynamo Dresden Gerüchteküche Transfermarkt