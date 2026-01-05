Schlägt Rapid in der 2. Deutschen Bundesliga zu?

Der SK Rapid überwintert auf Platz sieben in der ADMIRAL Bundesliga. Mit Johannes Hoff Thorup startet ein neuer Cheftrainer mit den Wienern in die Wintervorbereitung. Mit sieben Punkten Abstand ist die Tabellenspitze sogar noch erreichbar.

Verstärkung dürfte es wohl auch auf der Spielerseite geben. Konkret bringt die deutsche "Bild" Rapid mit Dresdens Dominik Kother (25). Der Offensiv-Mann ist beim Tabellenletzten der 2. Deutschen Bundesliga nicht mehr gesetzt. Mit Rapid soll es bereits Gespräche gegeben haben.

Ein weiterer nicht genannter Bundesligist aus Österreich soll im Poker um den ehemaligen U21-Nationalspieler Deutschlands mitmischen. Vertrag hat dieser noch bis 2027. Dynamo soll bereit sein, ihn abzugeben.