Bereits seit Montag schwirrt der Name Anton Tsarenko über der Stahlstadt, jetzt haben die Linzer Vollzug gemeldet.

Zwei Neue für Blau-Weiß: Ex-Austria-Talent und Ukrainer im Anflug >>>

Der ukrainische U21-Teamspieler wechselt leihweise von Dynamo Kiew zum Bundesliga-Absteiger. Der Vertrag läuft bis Saisonende und beinhaltet eine Kaufoption.

Für den 22-jährigen Offensivspieler ist es der zweite Leihtransfer in Folge, die letzten beiden Spielzeiten verbrachte er bei Lechia Gdansk in der polnischen Ekstraklasa. Zudem sammelte das Eigengewächs von Dynamo Kiew bereits Erfahrungen in der ukrainischen Premier Liga sowie auf internationaler Bühne.

Köllner streicht "große Qualitäten am Ball" hervor

Sportdirektor Christoph Schößwendter lobt allen voran seine Einstellung: "Anton hat uns in allen Belangen gezeigt, wie sehr er diesen Schritt machen will. Nicht nur, dass er sich selbst dazu bereit erklärt hat für eine Woche nach Linz zu reisen, sondern auch seine Art und Weise - wie er sich ab dem ersten Tag eingebracht hat - gaben uns von Beginn an ein sehr gutes Gefühl. Darüber hinaus konnten wir direkt vor Ort ein gutes Bild davon bekommen, welch große fußballerische Qualitäten er besitzt."

"Unsere Eindrücke in den letzten Tagen in unserem Training und im Testspiel über die Spiel- und Leistungsstärke sowie über den Charakter von Anton ergaben für uns eine zwingende Entscheidung: Wir wollen, dass Anton unser Trikot in der Zukunft trägt und seinen Anteil zu unserem Spiel beiträgt. Er verfügt über große Qualitäten am Ball, hat aber auch noch viel Potential, das wir in den nächsten Wochen und Monaten ausschöpfen wollen. Ich persönlich freue mich sehr darauf, dass Anton nun Teil unseres Teams wird", drückt Cheftrainer Michael Köllner seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit aus.