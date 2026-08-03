Nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch gibt es in der ADMIRAL LigaZwa einige echte Leckerbissen.

Doch auf welches Auswärtsspiel freuen sich die Trainer am meisten?

LAOLA1 hat alle 16 Coaches der Liga befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Ein Traditionsverein setzt sich klar an die Spitze, dahinter liefern sich zwei weitere Klubs ein enges Duell.

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Welches Auswärtsspiel ist dein persönliches Highlight?

Mitspielen und gewinnen: Das Tippspiel der Saison 2026/27 der ADMIRAL 2. Liga >>>

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