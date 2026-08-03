NEWS

CL-Sieger hat Japan-Keeper auf dem Radar

Paris Saint-Germain soll Interesse am 23-Jährigen haben. Auch ein Offensivspieler von Ajax steht auf der Wunschliste.

CL-Sieger hat Japan-Keeper auf dem Radar Foto: © IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain könnte sich gleich doppelt verstärken.

Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach soll der Champions-League-Sieger Interesse am japanischen Torhüter Zion Suzuki (23) sowie an Linkaußen Mika Godts (21) haben. Godts erzielte in der vergangenen Saison für Ajax Amsterdam 17 Tore und 15 Assists in 44 Spielen und entwickelte sich zum wertvollsten Ajax-Profi. transfermarkt.de listet seinen Marktwert bei 35 Millionen Euro,

PSGs erstes Angebot soll bei 45 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen. Ajax soll aber bis zu 60 Millionen Euro fordern. Godts könnte als möglicher Ersatz von Bradley Barcola fungieren, der Franzose steht auf der Wunschliste von Liverpool.

Kommt Japans Teamtorhüter?

Neben Godts seht auch Zion Suzuki bei PSG hoch im Kurs. Japans Teamtorhüter steht bei Parma Calcio noch bis 2029 unter Vertrag, in der Vorsaison kassierte er in 22 Spielen 30 Gegentore.

Suzuki könnte in Paris Lucas Chevalier ersetzen. Der 24-Jährige wurde erst im Vorjahr von PSG verpflichtet, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Wie Romano berichtet, soll PSG bereits 33 Millionen Euro für Suzuki geboten haben. PSG soll im Werben aber Konkurrenz haben: Auch Juventus interessiere sich für ihn.

Mehr zum Thema

Zieht es ÖFB-Star Marcel Sabitzer in die Serie A?

Zieht es ÖFB-Star Marcel Sabitzer in die Serie A?

Deutsche Bundesliga
3
Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Bundesliga
10
Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Bundesliga
2
Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Deutsche Bundesliga
Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Bundesliga
7
Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Bundesliga
61
Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Bundesliga
11

Kommentare

Fußball Ligue 1 Paris Saint-Germain Transfermarkt Gerüchteküche Zion Suzuki Japan (Team, Fußball) Parma Calcio 1913 Ajax Amsterdam