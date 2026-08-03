CL-Sieger hat Japan-Keeper auf dem Radar

Paris Saint-Germain könnte sich gleich doppelt verstärken.

Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach soll der Champions-League-Sieger Interesse am japanischen Torhüter Zion Suzuki (23) sowie an Linkaußen Mika Godts (21) haben. Godts erzielte in der vergangenen Saison für Ajax Amsterdam 17 Tore und 15 Assists in 44 Spielen und entwickelte sich zum wertvollsten Ajax-Profi. transfermarkt.de listet seinen Marktwert bei 35 Millionen Euro,

PSGs erstes Angebot soll bei 45 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen. Ajax soll aber bis zu 60 Millionen Euro fordern. Godts könnte als möglicher Ersatz von Bradley Barcola fungieren, der Franzose steht auf der Wunschliste von Liverpool.

Kommt Japans Teamtorhüter?

Neben Godts seht auch Zion Suzuki bei PSG hoch im Kurs. Japans Teamtorhüter steht bei Parma Calcio noch bis 2029 unter Vertrag, in der Vorsaison kassierte er in 22 Spielen 30 Gegentore.

Suzuki könnte in Paris Lucas Chevalier ersetzen. Der 24-Jährige wurde erst im Vorjahr von PSG verpflichtet, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Wie Romano berichtet, soll PSG bereits 33 Millionen Euro für Suzuki geboten haben. PSG soll im Werben aber Konkurrenz haben: Auch Juventus interessiere sich für ihn.