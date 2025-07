2. Liga: Admira schnappt sich den nächsten Rapid-Spieler

Admira Wacker hat sich die Dienste eines Defensivspielers gesichert.

Der Vize-Meister der LigaZwa verstärkt sich mit Aristot Tambwe-Kasengele vom SK Rapid II. Der Vertrag des Innenverteidigers in Hütteldorf lief mit Saisonende aus.

Bevor das Abwehrtalent 2017 in die Rapid-Akademie wechselte, durchlief er mehrere Wiener Nachwuchsvereine.

Seit 2021 war er fixer Bestandteil der Zweitvertretung, für die er 46 Partien in der ADMIRAL 2. Liga bestritt. Ebenso gelang ihm 2022 die Einberufung ins U18-Nationalteam des ÖFB, wo er zwei Spiele absolvierte. Auf einen Einsatz im U21-Team wartet Tambwe-Kasengele noch.

Tambwe-Kasengele will in der Admira den nächsten Schritt machen

Admira-Spordirektor Ralf Muhr zeigt sich beeindruckt vom Neuzugang: "Mit Aristot verstärken wir unseren Defensivverbund mit einem hochveranlagten Talent. Wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass die Bühne ADMIRAL 2. LIGA und vor allem wir als Admira für ihn eine optimale Entwicklungsplattform sind."

"Er ist ein top ausgebildeter Abwehrspieler, der vor allem in der aktuell praktizierten Dreierkette jede Position bekleiden kann, verfügt über ein sehr starkes athletisches Profil, liebt es zu verteidigen, kann bei erforderlicher Risikoeinschätzung hervorragend im Spielaufbau agieren, und ist zudem ein richtig cooler Typ", meinte Muhr weiter.

Tambwe-Kasengele über seine neue Herausforderung: "Ich sehe in der Admira die ideale Umgebung, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mir ein gutes Gefühl gegeben – hier wird auf junge Spieler gesetzt und intensiv gearbeitet. Ich will mich jeden Tag verbessern, Verantwortung übernehmen und dem Team mit meinen Qualitäten weiterhelfen."