Weiterer Neuzugang für Zweitligist Admira Wacker!

Wie die Maria Enzersdorfer am Dienstag offiziell vermelden, wechselt Aaron Sky Schwarz in die Südstadt und wird künftig die Offensive der Niederösterreicher unterstützen.

Zuvor war der 21-Jährige für Ligakonkurrent Rapid II im Einsatz, sein Vertrag bei den Jungrapidlern lief nach seiner Leihe zum SK Austria Klagenfurt mit Ende Juni jedoch aus.

"Mit Sky konnten wir eine zusätzliche Verstärkung für unsere Offensive gewinnen. Er kann auf mehreren Positionen in verschiedenen Anordnungen zum Einsatz gebracht werden, ist ein technisch sehr versierter und bereits Bundesliga-erprobter Kicker. Zudem hat er in den Gesprächen durch Reife, gute Selbstreflexion und Klarheit in seinen Zielsetzungen überzeugt. Wir hatten ihn schon in vergangenen Transferperioden im Fokus – umso erfreulicher, dass es nun nur eine Woche nach Trainingsstart geklappt hat, ihn in die Südstadt zu holen!", freut sich Sportdirektor Ralf Muhr.

Sky Schwarz bringt Bundesligaerfahrung mit

Sky Schwarz verfügt als Offensivmann über Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga. In der vergangenen Saison war der Linksaußen an Absteiger Austria Klagenfurt verliehen und lief zudem für den TSV Hartberg auf.

Insgesamt bringt es der 21-Jährige auf 24 Bundesliga-, sowie elf Zweitliga-Partien.

Über sein neues Abenteuer sagt er: "Ich sehe in der Admira eine große Chance für meinen nächsten Schritt. Der Verein hat eine klare Idee, wie er mit jungen Spielern arbeiten will – das hat mich sofort angesprochen. Ich freue mich auf die Herausforderung und will alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen."

Die spannendsten Titelentscheidungen der LigaZwa-Geschichte