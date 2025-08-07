Austria Klagenfurt hat den nächsten Transfer vollzogen. Michael Lang wechselt vom GAK zum Bundesliga-Absteiger.

Die Waidmannsdorfer haben sich nach dem erlittenen Kreuzbandriss von Alexander Ranacher um eine Verpflichtung eines Außenverteidigers bemüht. Mit dem 27-jährigen Defensiv-Allrounder Lang hat man die perfekte Alternative gefunden.

"Nachdem klar war, dass Alexander Ranacher aufgrund seiner Verletzung längerfristig nicht zur Verfügung steht, haben wir uns intensiv um Michael Lang bemüht. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er sich für die Austria Klagenfurt entschieden hat. Mit ihm haben wir einen Spieler verpflichtet, der unseren Kader mit seiner Qualität und Erfahrung auf jeden Fall noch besser macht", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

14. Neuzugang von Klagenfurt

Lang ist bereits der 14. Neuzugang in diesem Transfer-Sommer bei Austria Klagenfurt. Der gebürtige Grazer kann sowohl rechts, als auch links hinten eingesetzt werden. Seine fußballerischen Anfänge machte er in der Jugend des GAK, ehe es weiter zur Akademie des SK Sturm ging.

Mit den "Rotjacken" schaffte Lang 2024 den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga, in der 14 Mal zum Einsatz kam. In der vergangenen Frühjahrssaison war Lang an die Kapfenberger SV verliehen. Insgesamt bestritt er 154 Partien in LigaZwa.