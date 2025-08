13. Neuzugang! Klagenfurt holt Flügelspieler

Austria Klagenfurt schnappt sich den nächsten Spieler am Transfermarkt.

Der Absteiger aus der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet Flügelspieler Rei Okada. Der 23-jährige Japaner kann in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt werden.

Okada stand unter anderem beim VfB Stuttgart unter Vertrag, für den er in der U21 spielte. In der abgelaufenen Saison kickte er für den Favoritner AC. Für den Regionalligisten machte er 26 Spiele und erzielte einen Treffer.

"Chance, die ich unbedingt nutzen will"

"Rei Okada ist seit Beginn der Vorbereitung als Testpilot bei der Mannschaft gewesen und hat uns im Training und in den Spielen sehr gut gefallen. Mit ihm haben wir einen schnellen, fleißigen Burschen für uns gewonnen, der sich immer voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Rei besitzt eine hohe Auffassungsgabe und wir sind davon überzeugt, dass er sich bei der Austria auch noch weiterentwickeln wird", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Der Spieler sagt: "Das ist eine große Chance, die ich unbedingt nutzen will. Ich bin nun schon seit einigen Wochen in Klagenfurt, fühle mich in der Stadt und im Verein sehr wohl. Nun sind alle Papiere da und ich bin bereit, endlich voll durchstarten zu können. Bei der Austria wird eine neue Mannschaft aufgebaut und es bedeutet mir viel, ein Teil davon sein zu dürfen."

Okada ist der bereits 13. Neuzugang der Klagenfurter im Sommer.