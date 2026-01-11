Eisschnellläufer Odor schrammt knapp an EM-Medaille vorbei

Der Tiroler Gabriel Odor hat bei den Europameisterschaften im Eisschnelllauf auf den Einzelstrecken über 1.500 m als Vierter die Bronzemedaille um nur 0,21 Sekunden verpasst.

In 1:46,82 Minuten musste er am Sonntag in Tomaszow Mazowiecki im vorletzten von zehn Paaren dem Niederländer Tim Prins den Vortritt im Duell und auch im Streben nach dem Podest lassen.

Gold ging in 1:46,08 an den Norweger Peder Kongshaug, Silber in 1:45,50 an den Polen Wladimir Semirunniy.

Zwei Österreicher im Massenstart am Start

Mit Alexander Farthofer wurde in 1:47,35 Min. der zweite Österreicher im Feld Siebenter, der Tiroler war am Vortag über 5.000 m Sechster geworden.

Odor wie Farthofer sind am EM-Finaltag in Polen am späten Nachmittag auch noch im Massenstart im Einsatz, zudem laufen Anna Molnar und Ignaz Gschwentner auf Sprintstrecken.