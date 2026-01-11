NEWS

Ski-Weltcup heute: Slalom-Klassiker der Männer in Adelboden

Zum Abschluss des Rennwochenendes am Chuenisbärgli steht der Slalom auf dem Programm. Gelingt den ÖSV-Läufern der erste Podestplatz? LIVE-Ticker:

Ski-Weltcup heute: Slalom-Klassiker der Männer in Adelboden Foto: © GEPA
Mit dem Slalom am Chuenisbärgli endet das Rennwochenende in Adelboden. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, die Entscheidung folgt um 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die ÖSV-Männer warten in dieser Saison noch auf den ersten Podestplatz im Slalom. Das beste Saisonergebnis fuhr Dominik Raschner mit Rang sechs in Gurgl ein.

In den bisherigen Slalom-Bewerben haben sich besonders die Norweger stark präsentiert. Timon Haugan und Atle Lie McGrath konnten jeweils ein Rennen für sich entscheiden.

Slalom in Adelboden - Siegerliste >>>

Slalom im LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#7 - Benjamin Raich (Österreich) - 14 Weltcupsiege

