Mit dem Slalom am Chuenisbärgli endet das Rennwochenende in Adelboden. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, die Entscheidung folgt um 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die ÖSV-Männer warten in dieser Saison noch auf den ersten Podestplatz im Slalom. Das beste Saisonergebnis fuhr Dominik Raschner mit Rang sechs in Gurgl ein.

In den bisherigen Slalom-Bewerben haben sich besonders die Norweger stark präsentiert. Timon Haugan und Atle Lie McGrath konnten jeweils ein Rennen für sich entscheiden.

Slalom in Adelboden - Siegerliste >>>

Slalom im LIVE-Ticker: