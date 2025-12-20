Olympia 2026: Wer qualifiziert sich, wer hat Medaillen-Chancen?

Biathlon
Disziplinen:
4 x 6 km Mixed-Staffel (08.02.)
20 km Einzel Männer (10.02.)
15 km Einzel Frauen (11.02.)
10 km Sprint Männer (13.02.)
7,5 km Sprint Frauen (14.02.)
10 km Verfolgung Frauen (15.02.)
12,5 km Verfolgung Männer (15.02.)
4 x 7,5 km Staffel Männer (17.02.)
4 x 6 km Staffel Frauen (18.02.)
15 km Massenstart Männer (20.02.)
12,5 km Massenstart Frauen (21.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: Saison 2024/25
105 Startplätze pro Geschlecht - 93 Startplätze werden an die 20 besten NOKs (Nationale Olympische Komitees) in der Nationenwertung des jeweiligen Geschlechts der Saison 2024/25 vergeben. Die restlichen 12 Plätze gehen an die besten Athleten, die sich nicht über ihr NOK qualifiziert haben.
Die Nationen auf den Rängen 1 - 3 erhalten sechs Startplätze pro Geschlecht, 4 - 10 erhalten fünf Startplätze und 11 - 20 vier Startplätze.
Pro Rennen dürfen maximal vier Athleten pro Nation antreten.
Österreich:
Österreichs Männer waren in der Nationenwertung 11. und bekommen daher vier Startplätze. Eine österreichische Medaille bei den Männern wäre eine riesige Überraschung. Das bisher beste Saisonergebnis war ein 9. Platz von Routinier Simon Eder in der Verfolgung in Le Grand Bornand.
Bei Österreichs Frauen sieht es dagegen etwas besser aus. Dank eines 7. Platzes in der Nationenwertung dürfen fünf ÖSV-Athletinnen antreten. Zudem ist auch eine Medaille um einiges realistischer. An einem sehr guten Tag hat die Staffel eine Chance und vor allem Lisa Hauser ist immer wieder für ein Topergebnis gut. Sie konnte in dieser Saison mit der Verfolgung von Östersund bereits ein Rennen gewinnen.
Bei den vergangenen Olympischen Spielen 2022 in Peking ging Österreich leer aus. Lisa Hauser holte im Sprint Blech.
Bob
Disziplinen:
Monobob Frauen (15.02. - 16.02.)
Zweierbob Männer (16.02. - 17.02.)
Zweierbob Frauen (20.02. - 21.02.)
Viererbob Männer (21.02. - 22.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 01.10.2024 - 18.01.2026
Insgesamt 170 Athleten (114 Männer, 56 Frauen). Pro NOK maximal zwölf Männer, sechs Frauen und drei Bobs pro Rennen.
Athleten können sich im Qualifikationszeitraum Quotenplätze für ihr NOK herausfahren. Beim Monobob der Frauen entscheidet die IBSF-Rangliste.
Österreich:
Laut aktuellem Stand sind bei den Männern sowohl im Zweier als auch im Vierer zwei österreichische Bobs vertreten. Eine Medaille wäre eine ziemlich große Überraschung. Was jedoch Hoffnung macht: Markus Treichel konnte das beste österreichische Männerergebnis in dieser Saison im Viererbob auf der Olympia-Bahn in Cortina erzielen, er wurde Vierter.
Bei den Frauen ist Österreich zurzeit jeweils nur durch einen Bob vertreten. Sowohl im Mono als auch im Zweier gilt Katrin Beierl als Fixstarterin. Die Niederösterreicherin ist immer wieder für eine Überraschung gut. Im Monobewerb in Lillehammer wurde sie Zweite.
Das beste Ergebnis bei den letzten Spielen war ein fünfter Platz von Benjamin Maier im Vierer. Der Tiroler beendete 2022 seine Karriere.
Curling
Disziplinen:
Mixed Doubles (04.02. - 10.02.)
Männer (11.02. - 21.02.)
Frauen (12.02. - 22.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: WM 2024, WM 2025 und Qualifikationsturnier vom 06.12. - 18.12.2025
Bei den Männern und Frauen sind jeweils zehn Nationalteams dabei. Im Mixed sind es acht.
Jeweils acht bzw. im Mixed sechs Plätze wurden anhand der Ergebnisse der letzten beiden Curling-Weltmeisterschaften vergeben. Die jeweils restlichen beiden Plätze wurden im Qualifikationsturnier im Dezember vergeben.
Österreich:
Österreich ist mit keinem Team vertreten. Im Mixed scheiterte man im Qualifikationsturnier.
Auch bei den letzten Olympischen Spielen fehlte Österreich.
Eishockey
Disziplinen:
Frauen (05.02. - 19.02.)
Männer (11.02. - 22.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: Mai 2023 - September 2024
Bei den Männern nehmen zwölf Nationen teil, bei den Frauen sind es zehn.
Die Top acht (Männer) bzw. Top sechs (Frauen) der IIHF-Weltrangliste nach der WM 2023, sowie Gastgeberland Italien hatten einen Fixplatz. Die jeweils restlichen drei Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt. Da Russland eigentlich qualifiziert wäre, aber von dem Turnier ausgeschlossen ist, konnte die sich Frankreich sowohl bei den Männern und bei den Frauen einen Platz sichern.
Österreich:
Die österreichischen Teams scheiterten in den Qualifikationsturnieren.
In Peking konnte sich ebenfalls kein österreichisches Team qualifizieren.
Eiskunstlauf
Disziplinen:
Teambewerb (06.02. - 08.02.)
Eistanz (09.02. & 11.02.)
Männer (10.02. & 13.02.)
Paarlauf (15.02. - 16.02.)
Frauen (17.02. & 19.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: WM 2025 + ISU Qualifikationswettkampf September 2025
Athleten konnten bei den beiden Wettkämpfen Startplätze für ihr NOK herausfahren. Pro Geschlecht dürfen maximal neun Athleten pro NOK teilnehmen und maximal drei Athleten bzw. Paare pro Disziplin.
Teambewerb: 10 Nationen
Einzel: jeweils 29 Athleten
Paarlauf: 19 Paare
Eistanz: 23 Paare
Österreich:
Österreich konnte nur im Einzel der Frauen einen Platz holen. Dort wird Olga Mikutina antreten. Als 35. der Weltrangliste wäre eine Medaille eine Sensation.
Mikutina war schon 2022 als damals 18-Jährige bei Olympia dabei. Sie wurde 14.
Eisschnelllauf
Disziplinen:
3000 m Frauen (07.02.)
5000 m Männer (08.02.)
1000 m Frauen (09.02.)
1000 m Männer (11.02.)
5000 m Frauen (12.02.)
10.000 m Männer (13.02.)
500 m Männer (14.02.)
500 m Frauen (15.02.)
Teamverfolgung Frauen (14.02. & 17.02.)
Teamverfolgung Männer (15.02. & 17.02.)
1500 m Männer (19.02.)
1500 m Frauen (20.02.)
Massenstart Männer (21.02.)
Massenstart Frauen (21.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 01.07.2025 - 18.01.2026
Athleten können über Punkte und Zeiten in Weltcups Quotenplätze für ihr NOK herausfahren. Nur wenn ein Athlet die jeweilge Qualifikationszeit erreicht hat, darf er auch starten.
Ingesamt dürfen 7 Athleten pro Nation und Geschlecht antreten, außer eine Nation ist in jeder Disziplin vetreten, dann würde es einen achten Platz geben. Holt eine Nation die maximale Anzahl an Quotenplätzen, gibt es einen neunten Platz.
Pro Disziplin dürfen maximal drei Athleten für ihr NOK antreten, außer bei 10.000m der Männer, 5000m der Frauen und den jeweiligen Massenstarts, dort dürfen nur zwei Athleten antreten. Im Teambewerb darf ein Team pro NOK starten.
Disziplin
Athleten
Quali-Zeiten
500 m Männer/Frauen
28
35,7s/39,5s
1000 m Männer/Frauen
28
1:10,5min/1:18,0min
1500 m Männer/Frauen
28
1:48,0min/1:59,5min
3000 m Frauen
20
4:12,0min
5000 m Männer/Frauen
20/12
6:30,0min/7:20,0min
10.000 m Männer
12
13:30,0min
Massenstart Männer/Frauen
24
Teamverfolgung Männer/Frauen
8
In den Kurzdistanzrennen (500m, 1000m, 1500m), sowie beim Massenstart kann die Anzahl der Athleten jeweils noch auf 30 steigen.
Österreich:
Bei den Männern konnte Österreich, laut aktuellem Stand, zwei Quotenplätze über 1500m erreichen. Über 1000m, 5000m und im Massenstart gibt es einen Quotenplatz. Die besten Chancen auf die erste österreichische Eisschnellauf-Medaille seit 1994 hat Gabriel Odor, jedoch konnte er in seiner Karriere erst einmal einen Podestplatz im Weltcup holen.
Bei den Frauen hat Österreich, laut aktuellem Stand, einen Quotenplatz über 500m, 1000m, 1500m, 3000m und im Massenstart. Eine Medaille wäre eine Riesen-Sensation. Die ehemalige Weltmeisterin über 500m, Vanessa Herzog, ist in dieser Saison noch gar nicht in Form gekommen.
Herzog verpasste bei den letzten olympischen Spielen als Vierte die Bronzemedaille über 500m nur um 0,07 Sekunden.
Nordische Kombination
Disziplinen:
Gundersen Einzel Normalschanze/10 km (11.02.)
Gundersen Einzel Großschanze/10 km (17.02.)
Teamsprint Großschanze/2 x 7,5 km (19.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 01.07.2024 - 18.01.2026
In der einzigen Sportart, in der nur Männer antreten, können Athleten über die FIS-Weltcup-Rangliste Quotenplätze für ihr NOK herausholen.
Insgesamt gibt es 36 Quotenplätze, maximal drei pro NOK. Im Teamsprint tritt ein Team pro Nation an.
Österreich:
Österreich hat die Maximalanzahl von drei Teilnehmern, zudem ist man im Teamsprint vertreten. Weltcupleader Johannes Lamparter gilt wohl als gesetzt und aktuell als Mitfavorit auf Gold, aber auch die anderen ÖSV-Athleten wie die Rettenegger-Brüder hätten durchaus Medaillenchancen.
Bei den Spielen 2022 holte Österreich einmal Bronze im Einzel von der Normalschanze. Der damalige Medaillengewinner Lukas Greiderer hatte in der bisherigen Weltcupsaison mit Knieproblemen zu kämpfen.
Rennrodeln
Disziplinen:
Männer Einsitzer (07.02. - 08.02.)
Frauen Einsitzer (09.02. - 10.02.)
Frauen Doppelsitzer (11.02.)
Männer Doppelsitzer (11.02.)
Team-Staffel (12.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: Saison 2024/25 und 2025/26
Über die Weltrangliste in der Saison 2025/26 können Athleten Quotenplätze für ihr NOK herausfahren. Dazu kommt noch, dass Athleten den FIL Mindestqualifikationsstandard (Mindestanzahl an Teilnahmen und Punkten in dieser und der vergangenen Saison) erfüllen müssen.
Im Einsitzer treten jeweils 25 Athleten pro Geschlecht an (max. drei pro NOK). Im Doppelsitzer starten 17 Männer- und 11 Frauenpaare (max. zwei pro NOK). In der Staffel starten acht Nationen.
Österreich:
Österreich ist in jeder Disziplin, außer dem Frauen-Doppelsitzer (nur ein Team), voll vertreten. Grundsätzlich ist auch in jeder Disziplin eine Medaille zu erwarten. Durch Jonas Müller, Hannah Prock und Gatt/Schöpf gab es bei den bisherigen zwei Weltcupstationen schon drei Weltcupsiege.
In Peking holte Österreich drei Medaillen im Rodeln. Die beiden Silbernen von Wolfgang Kindl und der Teamstaffel können in Cortina wiederholt werden. Die Bronzemedaille im Doppelsitzer der Männer kann nur zur Hälfte verteidigt werden. Vom Duo Steu/Koller ist nur noch Thomas Steu, der mittlerweile mit Kindl im Doppelsitzer fährt, übrig. Lorenz Koller beendete 2023 seine Karriere.
Shorttrack
Disziplin:
2000 m Mixed-Staffel (10.02.)
500 m Frauen (10.02. & 12.02.)
1000 m Männer (10.02. & 12.02.)
1500 m Männer (14.02.)
1000 m Frauen (14.02. & 16.02.)
3000 m Staffel-Frauen (14.02. & 18.02.)
500 m Männer (16.02. & 18.02.)
5000 m Staffel-Männer (16.02. & 20.02.)
1500 m Frauen (20.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: World Tour 2025 (16.10.2025-30.1.2026)
Es werden die besten drei Ergebnisse der Bewerbe in Montreal, Salt Lake City, Danzig und Tilburg gezählt.
Die Startplätze im Einzelbewerb werden über die SOQC-Rangliste (spezielle Qualifikationsklassifikation) bestimmt. Diese wird über die drei besten Ergebnisse in den genannten Bewerben ermittelt. Es dürfen maximal drei Athleten einer Nation pro Distanz teilnehmen.
Die besten acht NOKs im SOQC erhalten einen Startplatz für den Staffel-Bewerb. Wenn das Gastgeberland nicht unter die besten acht kommt, wird ihnen der achte zugesprochen.
In der Mixed-Staffel können höchstens 12 Teams an den Start gehen. Dazu muss die Mannschaft mindestens zwei Quotenplätze pro Geschlecht haben.
Österreich:
Österreich hat einen Startplatz bei den Männern über 500 Meter und 1500 Meter.
Skeleton
Disziplinen:
Männer (12.02. - 13.02.)
Frauen (13.02. - 14.02.)
Mixed-Staffel (15.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 1.10.2024 - 18.1.2026
Punkte werden von Weltcup, Europacup, Nordamerika-Cup und Asien-Cup berücksichtigt und zur Entscheidung herangezogen. Es zählt die IBSF-Rangliste.
Athleten müssen im Qualifikationszeitraum an mindestens acht IBSF-Wettkämpfen und auf drei unterschiedlichen Strecken teilgenommen haben und platziert sein sowie vor dem 18.1.2026 unter den besten 70 Männern beziehungsweise den besten 55 Frauen der IBSF-Rangliste 2025/2026 aufscheinen.
Während der Qualifikationsperiode 2025/26 müssen Sportler bei mindestens fünf der acht Rennen auf mindestens zwei verschiedenen Strecken platziert sein.
Insgesamt 25 Quotenplätze pro Geschlecht, pro NOK dürfen maximal drei Männer und drei Frauen nominiert werden.
Die beiden stärksten Länder schicken drei Athleten, der Rest wird abstufend verteilt.
Im Mixed-Bewerb gehen 20 Duos an den Start. Sechs NOKs können zwei Teams stellen, acht NOKs jeweils eines.
Österreich:
Bei den letzten Olympischen Spielen ging Österreich leer aus. Janine Flock ist in dieser Saison aber bereits gut in Form und konnte schon einen Sieg feiern. Auch Samuel Maier konnte bereits aufzeigen.
Ski Alpin
Disziplinen:
Abfahrt Männer (07.02.)
Abfahrt Frauen (08.02.)
Team-Kombination Männer (09.02.)
Team-Kombination Frauen (10.02.)
Super-G Männer (11.02.)
Super-G Frauen (12.02.)
Riesenslalom Männer (14.02.)
Riesenslalom Frauen (15.02.)
Slalom Männer (16.02.)
Slalom Frauen (18.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 01.07.2024 - 18.01.2026
Jedes NOK bekommt einen Platz, sobald ein Athlet des jeweiligen Geschlechts die Mindestanforderung des FIS-Punktesystems (Durchschnitt der fünf besten Ergebnisse bei technischen Disziplinen (Max. 120) und der zwei besten Ergebnisse bei Speed-Disziplinen (Max. 80)) erfüllt. Zwei weitere Plätze kommen pro Geschlecht hinzu, wenn mindestens zwei Athleten in den Top 30 der Weltcup-Startliste stehen. Die restlichen Plätze werden über die Quotenzuteilungsliste (Top 500 Athleten nach Weltcup-Punkten ihrer jeweils zwei besten Disziplinen) vergeben.
Insgesamt dürfen 306 Athleten (153 pro Geschlecht) antreten. Jedes NOK hat pro Geschlecht maximal elf Startplätze. Pro Disziplin können maximal vier Athleten pro NOK antreten, bei der Team-Kombination gibt es ebenfalls maximal vier Teams pro NOK.
Österreich:
Österreich stellt die Maximalanzahl von 22 Athleten. In jeder Disziplin bestehen gute Chancen auf Medaillen. Die besten Chancen auf Gold haben Julia Scheib und Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf, sowie Vincent Kriechmayr im Super-G und Conny Hütter in der Abfahrt. Alle vier konnten in dieser Saison bereits ein Weltcuprennen gewinnen.
Im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2022 kann Österreich keine der drei Ski-Goldmedaillen verteidigen. Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer hat seine Karriere beendet, die Goldenen von Johannes Strolz in der Alpinen Kombination und die im Teambewerb wurden in Bewerben geholt, die 2026 nicht mehr olympisch sind. Auch die einzige Bronzemedaille wurde von Mayer in der Abfahrt geholt. Die Silbermedaillengewinner können hingegen auch diese mal wieder zuschlagen. Katharina Liensberger und Johannes Strolz im Slalom, sowie Mirjam Puchner im Super-G haben auch in Cortina die Möglichkeit.
Skibergsteigen
Disziplinen:
Sprint Frauen (19.02.)
Sprint Männer (19.02.)
Mixed-Staffel (21.02.)
Die Disziplin ist zum ersten Mal olympisch.
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 1.11.2024 - 21.12.2025
Die Qualifikation basiert auf den ISMF-Weltmeisterschaften 2025 und der olympischen Rangliste der Mixed-Staffel sowie olympischen Sprint-Rangliste.
18 Startplätze pro Geschlecht im Einzelbewerb
Maximal zwei Athleten pro NOK im Sprint, maximal ein Duo im Mixed-Bewerb pro Nation (insgesamt 18 Duos).
Österreich:
Österreich hat bereits zwei Olympiatickets fix. Diese wurden im letzten Jahr durch Johanna Hiemer und Paul Verbnjak für das ÖSV-Team gelöst.
Ski Freestyle
Disziplinen:
Slopestyle Frauen (07.02. & 09.02.)
Slopestyle Männer (07.02. & 10.02.)
Buckelpiste Frauen (10.02. - 11.02.)
Buckelpiste Männer (10.02. & 12.02.)
Parallel-Buckelpiste Frauen (14.02.)
Parallel-Buckelpiste Männer (15.02.)
Big Air Frauen (14.02. & 16.02.)
Big Air Männer (15.02. & 17.02.)
Aerials Frauen (17.02. - 18.02.)
Aerials Männer (17.02. & 19.02.)
Halfpipe Männer (19.02. - 20.02.)
Skicross Frauen (20.02.)
Halfpipe Frauen (19.02. & 21.02.)
Skicross Männer (21.02.)
Aerials Mixed-Team (21.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 1.7.2024 - 18.1.2026
Basiert auf den FIS-Punkten und den Ranglistenpunkten von der WM 2025. Die Athleten müssen bei einem Weltcup-Bewerb unter den besten 30 gewesen sein und die Mindestanzahl an FIS-Punkten erreicht haben.
Big Air und Slopestyle: es werden lediglich die vier besten Ergebnisse des Big-Air-Weltcups herangezogen, während im Slopestyle die besten sechs Platzierungen und jeweils die Punkte der WM 2025 zur Berechnung der Rangliste zählen.
Insgesamt 284 Athleten, pro NOK maximal 30 Quotenplätze (bei Qualifikation von mindestens drei Athleten im Aerials können es 32 sein). Pro Disziplin hat ein NOK maximal vier Quotenplätze.
Slopestyle und Big Air sowie Buckelpiste und Parallel-Buckelpiste gelten als gemeinsame Disziplin. Es wird daher nur ein Startplatz pro Sportler vergeben.
Im Aerials Mixed-Team werden die Plätze nach Addition der olympischen Quotenzuteilungspunkte der zwei stärksten Aerials-Sportler pro Geschlecht berechnet. Eine Nation darf ein Team stellen, wenn sie mindestens drei Athleten in den Einzelwettkämpfen haben.
Die Aufteilung der Quotenplätze pro Disziplin und Geschlecht inklusive den nötigen FIS-Punkten:
Aerials: 25 (mind. 80 Punkte)
Buckelpiste/ Parallel-Buckelpiste: 30 (mind. 80 Punkte)
Skicross: 32 (mind. 80 Punkte)
Freeski Halfpipe: 25 (mind. 50 Punkte)
Freeski Slopestyle/Big Air: 30 (mind. 50 Punkte)
Österreich:
In der aktuellen Saison konnten die Österreicher schon Podestplätze durch Matej Svancer im Big-Air und durch Tristan Takats und Johannes Aujesky im Skicross holen. Für Italien hat das Team derzeit 13 Quotenplätze.
Bei den Olympischen Spielen 2022 ging Österreich leer aus.
Skilanglauf
Disziplinen:
20 km Skiathlon Frauen (07.02.)
20 km Skiathlon Männer (08.02.)
Sprint klassisch Frauen (10.02.)
Sprint klassisch Männer (10.02.)
10 km Freier Stil Frauen (12.02.)
10 km Freier Stil Männer (13.02.)
4 x 7,5 km Frauen-Staffel (14.02.)
4 x 7,5 km Männer-Staffel (15.02.)
Team-Sprint Freier Stil Frauen (18.02.)
Team-Sprint Freier Stil Männer (18.02.)
50 km klassisch Männer (21.02.)
50 km klassisch Frauen (22.02.)
Qualifikation:
Erfolgt über die WM 2025 und eine Nationenrangliste 2024/2025.
Ein Läufer, der bei der WM oder der U23-WM 2025 maximal 300,00 FIS-Punkte erreicht hat, bringt seinem NOK einen Platz. Bei Läuferinnen beträgt die Grenze 330,00 FIS-Punkte.
Der Rest wird nach der Nationenrangliste vergeben:
Plätze 1-5: vier Quotenplätze
6-10: drei Quotenplätze
11-20: zwei Quotenplätze
21-30 einen Quotenplatz
Insgesamt 296 Athleten. Pro NOK maximal 16 Sportler beim Langlaufen (8 pro Geschlecht), maximal vier Startplätze pro Nation pro Bewerb.
Für die Teambewerbe darf bei Erfüllung der Kriterien ein Team pro Event gestellt werden.
Österreich:
Die Medaillenchancen für das rot-weiß-rote Team sind gegeben, dazu muss aber alles zusammenpassen. Mika Vermeulen liegt in dieser Saison derzeit auf Rang acht in der Gesamtwertung. Theresa Stadlober auf Rang 17.
Österreich hat derzeit sieben Quotenplätze.
Bei den Olympischen Spielen 2022 holte Stadlober über 15 km Skiathlon den dritten Platz.
Skispringen
Disziplinen:
Normalschanze Frauen (07.02.)
Normalschanze Männer (09.02.)
Normalschanze Mannschaft Mixed (10.02.)
Großschanze Männer (14.02.)
Großschanze Frauen (15.02.)
Großschanze Super-Team Männer (16.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 1.7.2024 - 19.1.2026
Die Quotenzuteilungsliste basiert auf Ergebnissen im Weltcup beziehungsweise im Sommer-Grand-Prix. Wurden alle Athleten der Liste in den genannten Bewerben beachtet, fließen auch Wertungen des Continental-Cups ein.
50 Startplätze pro Geschlecht in den Einzelbewerben. Maximal vier Startplätze pro NOK (wenn vier Athleten unter den Top-25 der Liste sind).
Die Sportler müssen in ihrer Karriere mindestens einen Punkt in den genannten Bewerben geholt haben.
Qualifizieren sich zwei Athleten pro Geschlecht über die Liste, darf ein Team pro Nation im Mixed-Bewerb gestellt werden. Qualifizieren sich keine zwei männlichen Athleten, darf ein Teilnahmeberechtigter der Nordischen Kombination einspringen.
Österreich:
Für Österreichs Skispringer und Skispringerinnen stehen die Chancen auf Medaillen sehr gut. Lisa Eder überzeugt bei den Frauen und auch die Männer sind Mitfavoriten in den Bewerben. Vier Adler liegen aktuell in den Top neun der Weltcupgesamtwertung.
Stand jetzt haben sowohl die Männer als auch die Frauen vier Quotenplätze zur Verfügung.
Bei den Olympischen Spielen 2022 holten die ÖSV-Adler zwei Medaillen (1xGold im Team und 1xSilber durch Fettner auf der Normalschanze).
Snowboard
Disziplinen:
Big Air Männer (05.02. & 07.02.)
Parallel-Riesenslalom Frauen (08.02.)
Parallel-Riesenslalom Männer (08.02.)
Big Air Frauen (09.02.)
Halfpipe Frauen (11.02. - 12.02.)
Snowboardcross Männer (12.02.)
Halfpipe Männer (11.02. - 13.02.)
Snowboardcross Frauen (13.02.)
Mixed Snowboardcross (15.02.)
Slopestyle Frauen (16.02. - 17.02.)
Slopestyle Männer (16.02. - 18.02.)
Qualifikation:
Qualifikationszeitraum: 1.7.2024 - 18.1.2026
Die Quotenzuteilungsliste wird am 19.1.2026 veröffentlicht. Sie bezieht FIS-Weltcup-Punkte sowie Ergebnisse der Snowboard-WM 2025 mit ein. Die Sportler müssen zudem ein Minimum an FIS-Punkten sowie Top-30 Platzierungen pro Disziplin aufweisen.
Insgesamt 238 Athleten (119 Männer, 119 Frauen). Pro NOK maximal 26 Quotenplätze insgesamt und maximal vier je Geschlecht pro Disziplin. Im Snowboardcross Mixed-Team maximal drei Teams pro NOK.
Verteilung der Quotenplätze (pro Geschlecht) inklusive des Minimums an FIS-Punkten:
Parallel-Riesenslalom: 32 (100,00 FIS-Punkte)
Snowboardcross: 32 (100,00 FIS-Punkte)
Halfpipe: 25 (50,00 FIS-Punkte)
Slopestyle/Big Air (zählt als eine Disziplin): 30 (50,00 FIS-Punkte)
Österreich:
Österreichs Hoffnungen auf eine Medaille sind groß. Bei den Olympischen Spielen 2022 holte Österreich vier Medaillen.
Gold:
Hämmerle (Snowboardcross)
Karl (Parallel-Riesenslalom)
Gasser (Big Air)
Silber:
Ulbing (Parallel-Riesenslalom)
Der Start in die aktuelle Saison lief bisher vielversprechend. Sabine Payer, Benjamin Karl (beide Parallel-Riesenslalom) und Arvid Auner (Parallel-Slalom) sowie Hanna Karrer (Big Air) schafften bereits den Sprung auf das Podest. Aktuell haben sich die Fahrer bereits 17 Startplätze gesichert.