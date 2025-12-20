Olympia 2026: Wer qualifiziert sich, wer hat Medaillen-Chancen?

Disziplinen:

4 x 6 km Mixed-Staffel (08.02.)

20 km Einzel Männer (10.02.)

15 km Einzel Frauen (11.02.)

10 km Sprint Männer (13.02.)

7,5 km Sprint Frauen (14.02.)

10 km Verfolgung Frauen (15.02.)

12,5 km Verfolgung Männer (15.02.)

4 x 7,5 km Staffel Männer (17.02.)

4 x 6 km Staffel Frauen (18.02.)

15 km Massenstart Männer (20.02.)

12,5 km Massenstart Frauen (21.02.)

Qualifikation:

Qualifikationszeitraum: Saison 2024/25

105 Startplätze pro Geschlecht - 93 Startplätze werden an die 20 besten NOKs (Nationale Olympische Komitees) in der Nationenwertung des jeweiligen Geschlechts der Saison 2024/25 vergeben. Die restlichen 12 Plätze gehen an die besten Athleten, die sich nicht über ihr NOK qualifiziert haben.

Die Nationen auf den Rängen 1 - 3 erhalten sechs Startplätze pro Geschlecht, 4 - 10 erhalten fünf Startplätze und 11 - 20 vier Startplätze.

Pro Rennen dürfen maximal vier Athleten pro Nation antreten.

Österreich:

Österreichs Männer waren in der Nationenwertung 11. und bekommen daher vier Startplätze. Eine österreichische Medaille bei den Männern wäre eine riesige Überraschung. Das bisher beste Saisonergebnis war ein 9. Platz von Routinier Simon Eder in der Verfolgung in Le Grand Bornand.

Bei Österreichs Frauen sieht es dagegen etwas besser aus. Dank eines 7. Platzes in der Nationenwertung dürfen fünf ÖSV-Athletinnen antreten. Zudem ist auch eine Medaille um einiges realistischer. An einem sehr guten Tag hat die Staffel eine Chance und vor allem Lisa Hauser ist immer wieder für ein Topergebnis gut. Sie konnte in dieser Saison mit der Verfolgung von Östersund bereits ein Rennen gewinnen.

Bei den vergangenen Olympischen Spielen 2022 in Peking ging Österreich leer aus. Lisa Hauser holte im Sprint Blech.