Nächster Akt am Chuenisbärgli! Nach dem Riesentorlauf-Spektakel gehört der legendäre Hang heute den Slalom-Artisten.

In Adelboden wartet eine der stimmungsvollsten Kulissen des Weltcups - und für die österreichischen Technik-Herren geht es um nichts weniger als den lang ersehnten Turnaround. LIVE-Ticker>>>

ÖSV wartet auf den Befreiungsschlag

Die bisherige Slalom-Saison verlief für das rot-weiß-rote Team alles andere als nach Wunsch. Während die Konkurrenz bereits fleißig Stockerlplätze sammelte, wartet der ÖSV noch immer auf ein echtes Top-Ergebnis - bisher konnte noch kein Läufer in die Top 5 fahren.

Ist Adelboden heute der Boden für die Trendwende? Manuel Feller und Co. wissen, dass sie den Speed haben, doch im Stangenwald fehlte bisher das nötige Quäntchen Glück und die letzte Konstanz. Auf dem extrem steilen Zielhang wird sich heute weisen, wer die Nerven behält und ob die ÖSV-Flaute endlich beendet.

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 10:30 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Wer bändigt den schwierigen Chuenisbärgli-Hang? Schafft ein Österreicher heute den Sprung unter die besten Fünf?