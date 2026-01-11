Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Heute 16:00 Uhr
1 1.80
X 4.30
2 3.30
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Ljubljana - Black Wings

Vier Partien der 39. Runde der win2day ICE Hockey League gehen über die Bühne. Die Black Wings müssen nach Slowenien, die 99ers empfangen die Capitals.

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Ljubljana - Black Wings Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Sonntag bietet gleich vier Spiele der 39. Runde der win2day ICE Hockey League.

Die Black Wings müssen nach Ljubljana, wo sie beim Fünften der Tabelle gastieren.

In Graz empfängt der Zweite, die 99ers, den Achten, die Vienna Capitals.

In Bozen hat der HCB Südtirol (4.) Villach (8.) zu Gast und der HC Pustertal empfängt den EC Red Bull Salzburg, der aktuell auf Tabellenrang drei steht.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz (um 16:00 Uhr im LIVE-Ticker)

HCB Südtirol - EC VSV (um 16:00 Uhr im LIVE-Ticker)

Graz99ers - Vienna Capitals (um 17:30 im LIVE-Ticker)

HC Pustertal - EC Red Bull Salzburg (um 18:00 im LIVE-Ticker)

Kommentare

