Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Manuel Feller hält die rot-weiß-roten Fahnen am Chuenisbärgli hoch - für einen Podestplatz reicht es aber knapp nicht. Der Sieg geht an einen Franzosen.

Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz Foto: © GETTY
Österreichs Ski-Männer verpassen auch in Adelboden den ersten Podestplatz im Slalom in diesem Winter.

Bester ÖSV-Athlet bei perfekten Bedingungen am Chuenisbärgli ist Manuel Feller auf Rang fünf. Der Tiroler verbessert sich in einem engen Rennen im Finale um drei Plätze, aufs Podest fehlen ihm letztlich nur 0,18 Sekunden. Für die ÖSV-Männer ist es im sechsten Saison-Slalom das erste Top-5-Ergebnis.

Der Sieg geht wie in Gurgl an den Franzosen Paco Rassat, der von Halbzeitrang vier aus aufs oberste Treppchen fährt und sich damit auch die Führung im Slalom-Weltcup holt. Das Podest komplettieren die beiden Norweger Atle Lie McGrath (+0,18) und Henrik Kristoffersen (+0,20), der seine Halbzeitführung nicht verteidigen kann.

Kein weiterer Österreicher in den Top Ten

Abgesehen von Feller schafft es kein weiterer ÖSV-Athlet in die Top Ten. Zweitbester Österreicher ist Dominik Raschner auf Rang 14 (+1,58)

Erneut im Slalom nicht nach Wunsch verläuft es für Marco Schwarz. Der zweifache Saisonsieger (RTL, Super-G) kommt nicht über Rang 16 hinaus. Michael Matt büßt im Finale vier Plätze ein und wird 18.

Fabio Gstrein erwischt einen verpatzten ersten Lauf und verpasst den 2. Durchgang wie auch Adrian Pertl.

Johannes Strolz scheidet im 1. Durchgang nach wenigen Fahrsekunden ebenso aus wie Joshua Sturm. Timon Haugan (NOR), als Führender im Slalom-Weltcup ins Rennen gegangen, fädelt im Zielhang ein.

