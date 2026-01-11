Halbzeit-Führende Eder fliegt hauchdünn am Sieg vorbei

Ein mickriger Punkt fehlt Lisa Eder am Sonntag beim zweiten Weltcup-Springen in Ljubno zum Sieg.

Die 24-jährige Tirolerin lag nach dem ersten Durchgang sogar mit 3,1 Punkten in Führung vor Serien-Siegerin Nika Prevc, am Ende muss sich Eder aber genau einen Punkt hinter der Slowenin einreihen. Das Podest komplettiert Katharina Schmid aus Deutschland (-18,2).

Für Prevc ist es der bereits 31. Weltcupsieg ihrer Karriere. Für Eder ist es der vierte zweite Platz in Folge - immer jeweils hinter Prevc. Auf ihren ersten Weltcupsieg muss sie also weiter warten.

Julia Mühlbacher verpasst als Elfte knapp die Top 10. Meghann Wadsak holt als 25. ebenfalls Weltcup-Punkte.