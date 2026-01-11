NEWS
Skispringen LIVE: Einzelspringen in Zakopane
Das erste Einzel nach der Tournee steht an. Kann das ÖSV-Team den nächsten Sieg holen? LIVE-Ticker:
Am Sonntag steht das Einzelspringen der Männer in Zakopane auf dem Programm - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Zu schlagen gilt es Domen Prevc, der die Vierschanzentournee eindrucksvoll und mit Punkterekord gewinnen konnte. Stefan Kraft und Daniel Tschofenig lassen die Weltcup-Station in Polen aus.
Das ÖSV-Duo Jan Hörl und Stephan Embacher konnte am Samstag den Super-Team-Bewerb für sich entscheiden.