Skispringen LIVE: Einzelspringen in Zakopane

Das erste Einzel nach der Tournee steht an. Kann das ÖSV-Team den nächsten Sieg holen? LIVE-Ticker:

Skispringen LIVE: Einzelspringen in Zakopane Foto: © GEPA
Am Sonntag steht das Einzelspringen der Männer in Zakopane auf dem Programm - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Zu schlagen gilt es Domen Prevc, der die Vierschanzentournee eindrucksvoll und mit Punkterekord gewinnen konnte. Stefan Kraft und Daniel Tschofenig lassen die Weltcup-Station in Polen aus.

Das ÖSV-Duo Jan Hörl und Stephan Embacher konnte am Samstag den Super-Team-Bewerb für sich entscheiden.

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

"Brutal, wie eine Maschine": ÖSV-Adler Hörl überflügelt alle

ÖSV-Adler gewinnen den Super-Team-Bewerb in Zakopane überlegen

Skispringen LIVE: Super-Team-Bewerb in Zakopane

Halbzeit-Führende Eder fliegt hauchdünn am Sieg vorbei

Schlierenzauer: "Österreichs Skispringer haben Riesenvorteil"

Slalom in Adelboden - das Ergebnis

Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

