Aufgabe! ÖSV-Biathleten enttäuschen bei furiosem Norwegen-Sieg

Trotz eines guten Startes kann das ÖSV-Team beim Staffelbewerb in Oberhof kein Ergebnis erzielen, Schlussläufer Mühlbacher gibt nach dem siebten Schießen auf. Der Sieg geht nach einem spannenden Finish an Norwegen.

Für die ÖSV-Biathleten gibt es in Oberhof auch in der Staffel nichts zu holen.

Nach dem Debakel im Sprint – erstmals seit 30 Jahren schaffte es kein Österreicher in die Verfolgung – verpassen Simon Eder & Co. auch im letzten Bewerb in Oberhof (Deutschland) das wichtige Erfolgserlebnis. Nach einem guten Start fällt man zurück, am Schluss gibt Fredrik Mühlbacher nach dem siebten Schießen auf.

Der Sieg geht an Norwegen, das sich nach einem engen Zielsprint nur 2,6 Sekunden vor Frankreich durchsetzt. Dritter wird Schweden, das lediglich 3,8 Sekunden Rückstand auf das Quartett Isak Leknes Frey, Johannes Dale, Martin Uldal und Vetle Sjaastad Christiansen. Vierter wird Italien (+4,8), Fünfter Deutschland (+5,4).

Österreich führt zwischenzeitlich

Das Österreicher-Quartett um Dominic Unterweger, Simon Eder, Fabian Müllauer und Fredrik Mühlbacher startet eigentlich gut in den Bewerb, zwischenzeitlich führte Simon Eder das Feld in die fünfte Runde sogar an – der Routinier blieb in beiden Schießen fehlerfrei, nutzte katastrophale Schuss-Leistungen von Frankreich und Norwegen souverän aus. Am Ende steht aber kein Ergebnis zu Buche.

