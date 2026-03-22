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Snowboard-Duo fährt zum Saisonabschluss aufs Podest

Andreas Prommegger und Sabine Payer müssen sich im großen Finale nur Italien geschlagen geben.

Snowboard-Duo fährt zum Saisonabschluss aufs Podest Foto: © GEPA
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Für Österreichs Parallel-Snowboarder gibt es zum Saisonabschluss in Winterberg einen weiteren Podestplatz zu bejubeln.

Andreas Prommegger und Sabine Payer schaffen den Sprung ins große Finale, dort muss sich das ÖSV-Duo nur Italien 2 mit Aaron March/Lucia Dalmasso geschlagen geben. Platz drei geht an Kanada 1 mit Arnaud Gaudet/Aurelie Moisan.

Für Österreich 3 (5. Platz, Alexander Payer/Claudia Riegler) ist im Viertelfinale ebenso wie für Österreich 2 (7., Christoph Karner/Martina Ankele) Endstation. Letztere scheitern um 0,07 Sekunden an Prommegger/Payer.

Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl kommt an seinem letzten Weltcup-Wochenende nicht im Teambewerb zum Einsatz. Der 40-jährige Niederösterreicher will bei Olympia 2030 im Cyclocross an den Start gehen.

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