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Snowboard-Olympiasieger Karl will in neuer Sportart zu Olympia

Der Niederösterreicher nimmt eine neue Herausforderung an.

Snowboard-Olympiasieger Karl will in neuer Sportart zu Olympia Foto: © GEPA
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Der zweifache Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl wird Radprofi.

"Ab 23. März konzentriere ich mich auf meine Karriere im Radsport. Und wenn sich der Weg ergibt, werde ich mein Glück im Cyclocross versuchen und probieren, in vier Jahren bei den Olympischen Spielen am Start zu stehen", sagte der 40-Jährige auf "ORF"-Nachfrage.

Cyclocross wird meist im Herbst oder Winter auf unbefestigtem Terrain ausgetragen. Karl: "Ich brauche jetzt einmal viel Infrastruktur und Training für Rennen, ob Straße oder Cyclocross ist vorerst egal. Ich brauche einfach einen Weg für die nächsten vier Jahre. Mein Ziel ist ganz klar Cyclocross bei Olympia 2030. Vielleicht davor eines der Monumente des Radsports, eine Rundfahrt, mal schauen."

Vor wenigen Tagen hat der Niederösterreicher seinen möglicherweise letzten Weltcup-Parallel-Riesentorlauf gewonnen.

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