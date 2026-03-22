In der Nacht auf Sonntag gibt es in der NHL sowohl für Marco Rossis Vancouver Canucks als auch für Marco Kaspers Detroit Red Wings nichts zu holen. Beide Teams müssen Niederlagen hinnehmen.

Die Canucks verlieren zuhause gegen die St. Louis Blues mit 1:3. Ein Doppelschlag im zweiten Drittel sorgt für die Vorentscheidung. Filip Hronek gelingt nach einem Assist von Marco Rossi – seinem 19. in der laufenden Saison – zwar noch der Anschlusstreffer, kurz vor Spielende machen die Gäste mit dem Treffer zum 3:1 jedoch alles klar.

Rossi steht 17:41 Minuten auf dem Eis, kann die zweite Niederlage in Folge aber nicht verhindern. In der Western Conference bleiben die Vancouver Canucks abgeschlagener Tabellenletzter.

Kasper bleibt ohne Scorer

Auch Marco Kasper und die Detroit Red Wings müssen eine Niederlage hinnehmen. Das Team aus Detroit unterliegt im eigenen Stadion den Boston Bruins. Die Red Wings gehen zwar zwei Mal in Führung, im Schlussdrittel drehen die Gäste die Partie jedoch mit drei Treffern zu ihren Gunsten.

Kasper bleibt ohne Scorerpunkt und kommt auf 14:34 Minuten Eiszeit. Als Achter in der Eastern Conference liegt sein Team allerdings weiterhin auf Playoff-Kurs.