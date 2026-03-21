Podest-Premiere für ÖSV-Snowboarder - auch Payers am Stockerl

Österreichs Parallel-Snowboarder erreichen erfreuliche Ergebnisse im letzten Einzel-Bewerb der Saison 2025/26.

In Winterberg fährt der 22-jährige Christoph Karner im Parallel-Slalom als Zweiter zu seinem ersten Podestplatz im Weltcup, geschlagen nur vom Südkoreaner Sangho Lee.

Den dritten Platz schnappt sich Alexander Payer, der sich im kleinen Finale gegen den Bulgaren Alexander Krashniak durchsetzt.

Fabian Obmann belegt den achten Rang, Arvid Auner wird Neunter und Andreas Prommegger 14. Benjamin Karl scheitert bei seinem letzten Einzel-Weltcup-Rennen als 30. bereits in der Qualifikation.

Nur Italienerin besser als Sabine Payer

Im Frauen-Bewerb muss sich Sabine Payer nur Lucia Dalmasso aus Italien geschlagen geben. Platz drei geht an die Niederländerin Michelle Dekker.

Martina Ankele fährt als Siebte zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Die Kärntnerinnen überstanden als einzige ÖSV-Athletinnen die Qualifikation für die Top 16, die u.a. Claudia Riegler verpasst hat.

Am Sonntag wird die Saison mit den Teambewerben im Parallel-Slalom abgeschlossen.