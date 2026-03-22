Eirin Maria Kvandal gewinnt am Sonntag wie am Vortag auch den zweiten Skiflug-Bewerb in Vikersund.

Die Norwegerin benötigt dafür nur einen Flug auf 231,5 m, weil der zweite Durchgang wegen immer schlechter werdender Windbedingungen abgesagt wird.

Kvandal verweist Gesamt-Weltcupsiegerin Nika Prevc um 4,1 Punkte auf Platz zwei, die Norwegerin Anna Odine Ström wird Dritte.

ÖSV nicht vertreten

Der ÖSV ist im Bewerb neuerlich nicht vertreten. Nach dem vorzeitigen Saisonende von Lisa Eder ist nur noch Julia Mühlbacher in der Qualifikation am Start, den Sprung in die Top 20 schafft die Oberösterreicherin aber nicht.

"Für ganz nach vorne reicht es leider noch nicht. Aber wir haben schon vorher gesagt, wir schauen nicht aufs Ergebnis, es geht nur darum, dass sie Meter macht", sagt ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart.

Beim Saisonfinale am kommenden Samstag in Planica wird Mühlbacher wieder die einzige ÖSV-Athletin sein.