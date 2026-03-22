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ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G in Saalbach

Der Steirer sichert sich damit das Weltcup-Fixticket für die Saison 2026/27.

ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G in Saalbach Foto: © GEPA
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Der Steirer Manuel Traninger hat am Sonntag zum Abschluss des alpinen Ski-Europacups in Saalbach den Super-G gewonnen.

Der zweitplatzierte Lenz Hächler hatte 0,37 Sek. Rückstand. Als Zweiter hinter dem Schweizer im Endstand der Spezialwertung holte der ÖSV-Athlet für die nächste Weltcupsaison einen Super-G-Fixplatz.

Im Frauen-Super-G am Vortag hatte die Kärntnerin Nadine Fest gesiegt. Hier holte das ÖSV-Duo Lisa Grill und Emily Schöpf als Zweite und Dritte Weltcup-Tickets. Das gelang auch Anna Schilcher als Zweite der Abfahrtswertung.

Vier Rennen stehen noch aus

Es stehen noch bei Frauen und Männern je ein Riesentorlauf und Slalom aus. Chancen auf einen Top-3-Platz bzw. einen Weltcup-Startplatz für 2026/27 haben da jeweils im Slalom Jakob Greber bzw. Natalie Falch und Leonie Raich.

Gesamt ist Speed-Spezialistin Schilcher als ÖSV-Beste vor dem Showdown der Klasse unter dem Weltcup am Dienstag und Mittwoch in Schladming Fünfte, Traninger Neunter.

Männer-Gesamtsieger ist Hächler, der Schweizer ist damit in allen Weltcup-Rennen des nächsten Winters startberechtigt. Bei den Frauen kann die Italienerin Alice Pazzaglia nur noch theoretisch abgefangen werden.

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