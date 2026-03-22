Lisa Hauser beendet ihre Karriere mit Top-20-Platz und Goldkrone

Lisa Hauser ist im letzten Weltcup-Rennen ihrer Biathlon-Karriere auf Rang 19 gelandet.

Die 32-jährige Tirolerin verbucht am Sonntag im Massenstart am Holmenkollen vier Schießfehler. Am Ende fehlen ihr 2:13,5 Minuten auf Siegerin Lisa Vitozzi.

Die Italienerin entscheidet das Saisonfinale knapp vor der Schwedin Hanna Öberg für sich, Dritte wird die Tschechin Tereza Vobornikova. Die kleine Kristallkugel im Massenstart-Weltcup geht an die Französin Julia Simon.

Gesamtweltcup-Siegerin Lou Jeanmonnot aus Frankreich landet im letzten Saisonrennen bei schwierigen Windbedingungen auf Rang 15.

Letztes Schießen kostet Hauser einen Top-Ten-Platz

Hauser hat lange um einen Top-Ten-Rang gekämpft, im letzten Stehendschießen ihrer Laufbahn unterlaufen ihr aber noch zwei Fehler.

Auf der Zielgeraden winkt sie dennoch zufrieden dem Publikum zu. Auf der Nase hat die Massenstart-Weltmeisterin von 2021, die insgesamt sechs Weltcup-Einzelbewerbe gewonnen hat, da bereits eine Sonnenbrille mit aufgesetzter goldener Krone. Nach der Zieldurchfahrt kommt ein rosa Hut dazu.

Nach einem großen Schluck aus einer Magnum-Flasche Sekt posiert Hauser noch im Zielbereich mit ihrem Team und einem Transparent, das ihre Karriere Revue passieren lässt. Ihre 15. und letzte Weltcup-Saison beendet sie auf dem 18. Gesamtrang.

Auch Simon Eder, der ebenfalls in dieser Woche zurückgetreten ist, wird verabschiedet.