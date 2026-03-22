NEWS
Skifliegen heute: Zweiter Männer-Bewerb in Vikersund
Können die ÖSV-Adler rund um Samstag-Sieger Stephan Embacher beim zweiten Fliegen in Vikersund nachlegen? LIVE-Ticker:
Die ÖSV‑Adler heben zum zweiten Mal auf der Skiflug-Schanze in Vikersund ab. Der erste Durchgang beginnt um 17:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Favorit auf den Sieg ist nach seinem Premierenerfolg am Samstag Stephan Embacher. Der ÖSV-Youngster triumphierte vor dem Japaner Tomofumi Naito und Lokalmatador Johann Andre Forfang. Saison-Dominator Domen Prevc kam hingegen nicht über den fünften Platz hinaus.