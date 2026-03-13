NEWS

Sextuple im Visier: Olympiasieger Hämmerle vor Montafon-Heimspiel

Der Vorarlberger war beim Heimbewerb bereits fünfmal erfolgreich. Jakob Dusek hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Sextuple im Visier: Olympiasieger Hämmerle vor Montafon-Heimspiel Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle geht einen Monat nach seinem neuerlichen Triumph bei den Winterspielen auf den nächsten Weltcup-Heimerfolg im Snowboard-Cross los.

Der Vorarlberger hat am Grasjoch im Montafon bereits fünfmal gewonnen, 2024 feierte er dort die jüngsten zwei seiner bisher 18 Weltcupsiege. "Es gibt keinen besseren Platz, als zu Hause zu gewinnen - abgesehen von Olympia natürlich", sagte Hämmerle. Vergangene Woche in Erzurum wurde er Fünfter und Sechster.

Dusek: "Immer noch nicht bei 100 Prozent"

Jakob Dusek fehlte in der Türkei wegen einer starken Verkühlung, der Olympia-Bronzemedaillengewinner ist nach wie vor nicht ganz fit.

"Ich bin körperlich leider immer noch nicht bei 100 Prozent und habe deshalb sowohl in der Kraftkammer als auch auf Schnee viel Training verpasst. Aber bei einem Heimweltcup beißt man noch etwas mehr auf die Zähne als sonst", sagte Dusek vor der Qualifikation am Samstag. Die Finalläufe sind für Sonntag angesetzt.

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die Gründe für das Pre-Playoff-Aus der Caps und Black Wings

Die Gründe für das Pre-Playoff-Aus der Caps und Black Wings

ICE Hockey League
1
Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Kriechmayr vor Sieg in Courchevel

Ski LIVE: Kriechmayr vor Sieg in Courchevel

Ski Alpin
Rossi in Scorerlaune bei Shootout-Sieg der Canucks

Rossi in Scorerlaune bei Shootout-Sieg der Canucks

NHL
5
Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Courchevel

Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Courchevel

Ski Alpin
Aus erfreulichem Grund! Snowboard-Ass beendet Karriere

Aus erfreulichem Grund! Snowboard-Ass beendet Karriere

Snowboard
ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband

ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband

Ski Alpin

Kommentare

Montafon Snowboardcross ÖSV-Snowboarder Snowboard-Weltcup Wintersport Snowboard Alessandro Hämmerle Jakob Dusek