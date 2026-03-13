Sextuple im Visier: Olympiasieger Hämmerle vor Montafon-Heimspiel

Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle geht einen Monat nach seinem neuerlichen Triumph bei den Winterspielen auf den nächsten Weltcup-Heimerfolg im Snowboard-Cross los.

Der Vorarlberger hat am Grasjoch im Montafon bereits fünfmal gewonnen, 2024 feierte er dort die jüngsten zwei seiner bisher 18 Weltcupsiege. "Es gibt keinen besseren Platz, als zu Hause zu gewinnen - abgesehen von Olympia natürlich", sagte Hämmerle. Vergangene Woche in Erzurum wurde er Fünfter und Sechster.

Dusek: "Immer noch nicht bei 100 Prozent"

Jakob Dusek fehlte in der Türkei wegen einer starken Verkühlung, der Olympia-Bronzemedaillengewinner ist nach wie vor nicht ganz fit.

"Ich bin körperlich leider immer noch nicht bei 100 Prozent und habe deshalb sowohl in der Kraftkammer als auch auf Schnee viel Training verpasst. Aber bei einem Heimweltcup beißt man noch etwas mehr auf die Zähne als sonst", sagte Dusek vor der Qualifikation am Samstag. Die Finalläufe sind für Sonntag angesetzt.