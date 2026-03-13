Die Gründe für das Pre-Playoff-Aus der Caps und Black Wings

In Salzburg, Bozen und Klagenfurt hat sich über die letzten Jahre budgettechnisch nicht viel geändert, der KAC kann die fehlenden Mittel aus der Horten-Zeit durch ausgezeichneten Nachwuchs und gute Trainerarbeit ausgleichen.

Aber der HC Pustertal, Olympija Ljubljana und vor allem die Graz99ers fanden neue Geldquellen, die sie auch zielgerichtet umsetzten. Umgekehrt verabschiedete sich nur Fehervar aus dem ICE-Spitzenfeld.

Alleine schon deswegen sind die Top-6 für Durchschnittsteams kein Selbstläufer mehr, als Ausrede für konstante Misserfolge kann das aber nur bedingt herhalten.

Der Österreicher-Kern

Parallelen bei beiden Teams: Der Österreicher-Kern fällt natürlich besser als bei den Pioneers oder Innsbruck aus, aber wohl ungefähr gleich wie in Villach. Die Spitzenkräfte heuern in Salzburg, Graz oder Klagenfurt an.

Caps-Sportchef Christian Dolezal machte vor der Saison Tabula rasa, ersetzte einige Wiener Kräfte durch ligainterne Zugänge. Bei Senna Peeters – erstmals länger verletzt – hatte er Pech, der Ausfall von Marco Richter musste schon eher eingeplant werden. Der Rest rief die Leistungen ihrer Vorsaisonen auf und die sind eben bestenfalls Durchschnitt, wer mehr erwartete, hat die ICE nicht verfolgt.

Bei den Black Wings werden seit jeher Änderungen nur zögerlich vorgenommen, im Zweifelsfall durften Spieler noch ein Jahr anhängen. Der einzige echte neue Einheimische (Tim Geifes war immer nur als Kaderergänzung gedacht) Luis Lindner fiel wegen Gehirnerschütterungen lange aus,

Neben Geifes muss auch der altgediente Andi Kristler gehen – beide Teams müssen auf einem Einheimischen-Markt fischen, der heuer noch weniger einladend erscheint als ohnehin schon.

Bei den Caps sondiert Sebastian Wraneschitz auch jedes Jahr den Markt, heuer rief er seine besten Leistungen ab.

Sein Problem: Er kann einfach keine Saison durchspielen - erst fiel er zwei Monate aus, dann kränkelte er ausgerechnet vor den Fehervar-Spielen. Seine Leistungen würden eine Einser-Rolle rechtfertigen, aber sein Backup müsste jederzeit spielfähig (und das vielleicht über Wochen) sein.

Die Legionäre

Die Black Wings beendeten die Saison mit elf Imports, weit von der Selbstbeschränkung auf acht vor zwei Jahren entfernt. Die Caps verbrauchten insgesamt 13 Ausländer-Lizenzen, wovon zwölf am Saisonende im Kader standen.

Klar, es können nicht alle Legionäre einschlagen, aber beide Teams hatten ungefähr dieselbe Trefferquote. Bei den Black Wings entsprach Neuzugang Ryan McKinnon weder physisch noch als PP-Mann, dazu kam, dass einige altgediente Fremdarbeiter erwartet (Rasmus Tirronen, Sean Collins) oder unerwartet (Logan Roe, Luka Maver) abbauten.

Tirronen agierte spätestens zu Saisonende fast bemitleidenswert, als er nach Saves oder Scrambles wie ein angeschwemmter Wal sekundenlang am Eis herumfloppte. Für die nächste Saison muss de-facto-Sportdirektor Rick Nasheim – Lukas hat den Titel, Nasheim macht die Tagesarbeit – jedenfalls mehr Qualität an Land ziehen. Travis Barron hatte bereits im Ausland zugesagt, dieser Deal fiel aber wieder auseinander.