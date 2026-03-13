Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis

Showdown auf der „L'Éclipse“! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Courchevel bittet zum letzten Speed-Härtetest vor dem Weltcup-Finale.

Matchball für Marco Odermatt

Marco Odermatt kann heute seine großen Kugel-Festspiele starten. Die Vorzeichen für eine vorzeitige Krönung stehen blendend: Der Schweizer reist mit einem Vorsprung von 175 Punkten in der Abfahrtswertung nach Frankreich.

Der Ausnahmekönner hat heute die Chance, den Sack endgültig zuzumachen und sich die kleine Kristallkugel vorzeitig zu sichern.

Fakten zur Abfahrt in Courchevel