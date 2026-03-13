NEWS

Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Abfahrt in Courchevel! Marco Odermatt kann Sieg im Abfahrtsweltcup fixieren? Alle Ergebnisse, Live-Ticker und Zwischenstände hier.

Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis Foto: © GEPA
Showdown auf der „L'Éclipse“! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Courchevel bittet zum letzten Speed-Härtetest vor dem Weltcup-Finale.

Heute stürzen sich die Abfahrts-Asse die spektakuläre Piste hinunter - LIVE-Ticker>>>

Matchball für Marco Odermatt

Marco Odermatt kann heute seine großen Kugel-Festspiele starten. Die Vorzeichen für eine vorzeitige Krönung stehen blendend: Der Schweizer reist mit einem Vorsprung von 175 Punkten in der Abfahrtswertung nach Frankreich.

Der Ausnahmekönner hat heute die Chance, den Sack endgültig zuzumachen und sich die kleine Kristallkugel vorzeitig zu sichern.

Fakten zur Abfahrt in Courchevel

  • Startzeit: 11:00 Uhr

  • Piste: „L'Éclipse“

Abfahrt in Courchevel LIVE - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

