Ski LIVE - Abfahrt in Courchevel: das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski Weltcup LIVE: Abfahrt in Courchevel! Marco Odermatt kann Sieg im Abfahrtsweltcup fixieren? Alle Ergebnisse, Live-Ticker und Zwischenstände hier.
Showdown auf der „L'Éclipse“! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Courchevel bittet zum letzten Speed-Härtetest vor dem Weltcup-Finale.
Heute stürzen sich die Abfahrts-Asse die spektakuläre Piste hinunter - LIVE-Ticker>>>
Marco Odermatt kann heute seine großen Kugel-Festspiele starten. Die Vorzeichen für eine vorzeitige Krönung stehen blendend: Der Schweizer reist mit einem Vorsprung von 175 Punkten in der Abfahrtswertung nach Frankreich.
Der Ausnahmekönner hat heute die Chance, den Sack endgültig zuzumachen und sich die kleine Kristallkugel vorzeitig zu sichern.
Startzeit: 11:00 Uhr
Piste: „L'Éclipse“
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>