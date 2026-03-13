Rossi in Scorerlaune bei Shootout-Sieg der Canucks

Marco Rossi befindet sich in Scorerlaune!

Der Vorarlberger steuert beim knappen 4:3-Shootout-Sieg seiner Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators in der NHL drei Scorer bei.

Sowohl den ersten, als auch den dritten Treffer von Boeser bzw. Hronek bereitet er vor, das zwischenzeitliche 2:3 erzielt er zudem selbst. Am Ende geht es mit einem 3:3 ins Shootout, wo einzig DeBrusk trifft und die Canucks damit zum Sieg schießt.

Niederlage für Kasper und Detroit

"Großer Respekt an die Mannschaft. Wir lagen mit 3:1 zurück, aber haben nicht aufgegeben. Wir haben weiterhin fest an diese Mannschaft geglaubt. Der Sieg fühlt sich wirklich gut an", erklärte Rossi nach dem Spiel.

In der Tabelle liegt der Rossi-Klub weiter am Tabellenende, die Predators sind Elfter der Western Conference. Nichts zu holen gibt es hingegen für Marco Kasper und Detroit. Die Red Wings kassieren bei den Tampa Bay Lightning eine 1:4-Niederlage.