Aus erfreulichem Grund! Snowboard-Ass beendet Karriere

Cheyenne Loch hängt das Snowboard an den Nagel. Die Entscheidung "wurde ihr abgenommen".

Aus erfreulichem Grund! Snowboard-Ass beendet Karriere Foto: © GEPA
Die deutsche Snowboarderin Cheyenne Loch beendet ihre aktive Karriere.

Das verkündet die Oberbayerin (31) am Mittwoch in einer Mitteilung. "Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt", sagt sie zu ihrem Rücktritt.

Denn das Motiv für ihren Schritt ist ein erfreuliches: Loch erwartet ihr erstes Kind. "Die Entscheidung, wann ich diesen Schritt mache, wurde mir abgenommen. Ich wäre diese Saison gerne noch fertig gefahren. Aber mein Körper meldet mir zurück, dass das zu viel ist."

"Bester Grund für ein Karriereende"

Seit 2011 war die Sportlerin aus Oberbayern im Weltcup unterwegs, fuhr dabei neunmal auf das Podest und nahm obendrein an sechs Weltmeisterschaften teil.

Es ist nicht das erste Mal, dass die DSV-Athletin ihre Karriere beendet. Nach zwei Kreuzbandrissen und dauerhaften Sprunggelenkblessuren hörte sie bereits 2021 auf, gab dann aber 2022 ihr Comeback. Beim Olympia-Parallelslalom in Livigno dürfte sie nun endgültig ihr letztes Profi-Rennen bestritten haben.

Snowboard-Sportdirektor Andreas Scheid zieht den Hut vor Loch. "Das ist der beste Grund für ein Karriereende. Cheyenne hatte mit ihren Verletzungen viele schwierige Momente. Ich habe großen Respekt, wie sie immer wieder zurückgekommen ist. Von dieser Resilienz wird sie in ihrer Mama-Rolle profitieren."

Einem zukünftigen Trainer-Engagement bei Snowboard Germany stünde zudem nichts im Weg.

