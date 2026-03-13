-
NEWS
Ski LIVE: Abfahrt der Männer in Courchevel
Fixiert Marco Odermatt die Abfahrts-Kugel? Kann Vincent Kriechmayr in Frankreich wie auch im Jahr 2022 einen Sieg feiern? LIVE-Ticker:
Für die Ski-Männer steht am Freitag in Courchevel die vorletzte Abfahrt der Saison auf dem Programm. Start ist um 11:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Zwei Rennen vor Schluss führt Marco Odermatt in der Disziplinenwertung 175 Punkte vor seinem Teamkollegen Franjo von Allmen und hat damit bereits den ersten "Kugel-Matchball".
Bester Österreicher im Abfahrts-Weltcup ist Vincent Kriechmayer auf Rang sechs. Er fuhr bei der letzten Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen mit Platz vier knapp am Podest vorbei. An Courchevel hat Kriechmayr gute Erinnerungen: 2022 konnte er dort sowohl den Super-G als auch die Abfahrt gewinnen.