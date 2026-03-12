Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Courchevel

Der alpine Ski-Weltcup biegt auf die Zielgerade ein!

Von 13. bis 15. März steht für die Männer in Courchevel (Frankreich) noch ein Speed-Wochenende auf dem Programm. Den Auftakt macht am Freitag die Abfahrt (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zwei Abfahrten vor dem Ende hat Marco Odermatt die große Chance die kleine Kristallkugel zu fixieren. Olympiasieger Franjo Von Allmen liegt 175 Punkte hinter seinem Landsmann.

Kriechmayr mit Startnummer neun

Eröffnet wird das Rennen vom Schweizer Justin Murisier. Als erster Österreicher geht Daniel Hemetsberger (4) ins Rennen. Die Topgruppe wird von Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni eröffnet (6), Vincent Kriechmayr hat Startnummer neun.

Die Saison-Dominatoren Von Allmen (12) und Odermatt (14) kommen etwas später.

Acht Österreicher am Start

Auf die weiteren ÖSV-Läufer muss man sich etwas gedulden. Raphael Haaser (21) und Stefan Babinsky (26) haben noch Nummern unter den Top 30.

Marco Schwarz (31), Vincent Wieser (45), Manuel Traninger (49) und Lukas Feurstein (51) komplettieren das rot-weiß-rote-Aufgebot.

Die Startliste: