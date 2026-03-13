-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
-
Streif am Limit: Wie gefährlich darf Spektakel sein?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
NEWS
ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband
Speedfahrer Andreas Ploier verletzt sich am trainingsfreien Tag in Frankreich schwer.
Der trainingsfreie Donnerstag in Courchevel verlief für Andreas Ploier äußerst bitter.
Der ÖSV-Speedfahrer verletzte sich beim freien Fahren und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.
Wie der ÖSV mitteilt, hat sich der 28-Jährige das Syndesmoseband im Sprunggelenk sowie das Innenband im rechten Knie gerissen. Am kommenden Samstag wird er in Innsbruck operiert.
Ploier stand in dieser Saison in zwölf Weltcup-Rennen am Start und fuhr dabei vier Mal in die Punkte. Sein bestes Ergebnis war der elfte Rang bei der Abfahrt in Gröden. Es war zugleich das beste Resultat seiner Weltcup-Karriere.