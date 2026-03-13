ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband

Der trainingsfreie Donnerstag in Courchevel verlief für Andreas Ploier äußerst bitter.

Der ÖSV-Speedfahrer verletzte sich beim freien Fahren und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Wie der ÖSV mitteilt, hat sich der 28-Jährige das Syndesmoseband im Sprunggelenk sowie das Innenband im rechten Knie gerissen. Am kommenden Samstag wird er in Innsbruck operiert.

Ploier stand in dieser Saison in zwölf Weltcup-Rennen am Start und fuhr dabei vier Mal in die Punkte. Sein bestes Ergebnis war der elfte Rang bei der Abfahrt in Gröden. Es war zugleich das beste Resultat seiner Weltcup-Karriere.