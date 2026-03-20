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Vikersund: Schwerer Sturz überschattet Testfliegen

Andrea Campregher kommt beim Testfliegen in Vikersund schwer zu Sturz. Der Italiener dürfte jedoch Glück im Unglück gehabt haben.

Vikersund: Schwerer Sturz überschattet Testfliegen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Schreckmoment in Vikersund!

Der Italiener Andrea Campregher kommt beim Testfliegen am Freitag schwer zu Sturz.

Der 24-Jährige verliert in der Luft die Kontrolle über seine Ski und kracht heftig auf den Boden. Campregher rutscht den Hang hinunter in den Zielhang und bleibt zunächst liegen.

Ersthelfer eilen herbei, schlussendlich kann sich der "FISI"-Athlet selbstständig aufsetzen. Campregher wurde in ein Krankenhaus in Drammen gebracht, wo laut italienischen Medien offenbar keine schwereren Verletzungen festgestellt wurden. Campregher sei ansprechbar, bleibe aber unter Beobachtung.

Vor rund einem Jahr hatte Campregher einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere gezogen, nachdem ihm der große Durchbruch im Weltcup verwehrt geblieben war. Als beste Resultate auf dieser Stufe erreichte der Italiener zwei achte Plätze. Nach dem offiziellen Karriereende war der 24-Jährige in Vikersund noch als Testspringer im Einsatz.

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